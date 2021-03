Close

Las vacunas contra la covid-19, ¿de qué están hechas? ¿Es cierto que te inyectan un chip con la vacuna? ¿qué efectos tienen a largo plazo? La doctora Aliza responde a algunos de los mitos sobre las vacunas contra la covid. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vacunación contra la covid-19 continúa ganando fuerza alrededor del mundo. Actualmente existen tres vacunas autorizadas y recomendadas contra la covid en Estados Unidos. Por lo tanto es fundamental contar con información precisa sobre ellas. Mucho se ha especulado sobre la manera en que se fabrican estas vacunas, lo que contienen e incluso existen teorías conspiratorias que aseguran que la vacunación sería un medio de control masivo de los pueblos para poder rastrearlos inyectándoles un chip a la hora de inocularlos. Aquí, la doctora Aliza Lifshitz, reconocida internista, copresidenta y directora editorial del programa Vida y salud, (HITN) responde a estas dudas y aclara estos mitos para los lectores de People en Español. ¿Qué es lo que te inyectan cuando te aplican la vacuna de la covid-19? Las vacunas de ARN mensajero, que son las [que fabrican las farmacéuticas] Pfizer y Moderna, tienen básicamente una tecnología en la que el ARN mensajero es una proteína que consiste en un pedacito del material del virus, no el virus completo, el cual permite que se estimule el sistema inmunológico de la persona para que se desarrolle la respuesta que le permitirá protegerse al estar expuesto. Ese pedacito genético, esa proteína, una vez que estimula el sistema inmunitario, se elimina del cuerpo. No es el virus, así que no puede causar la enfermedad. Entra a la célula de la persona, pero no entra al núcleo genético de la persona, así que no le causa ningún material genético. Para que ese pedacito genético no se destruya, la vacuna contiene grasa y una cosa que se llama polietilenglicol, que es algo que tienen los laxantes que envuelven al ARN mensajero y contiene sales y azúcar. Eso es todo lo que contienen las vacunas de Pfizer y Moderna. ¿Las vacunas contienen sustancias obtenidas de animales o chips? No contiene absolutamente nada de productos animales, no te inyectan chips, no interviene en absoluto con la fertilidad. Básicamente no puede causar la enfermedad porque no te inyectan el virus. ¿Por qué algunas personas sufren malestar al recibir la vacuna y qué deben hacer en esos casos? Si causa algún efecto secundario, te puede causar fiebre, malestar estomacal, dolor en el brazo, algunos síntomas el día o los tres días después de que te lo inyecten. Generalmente, si la segunda [aplicación de la] vacuna te puede causar un poquito más de malestar que la primera vacuna es porque el cuerpo está creando los anticuerpos y no toda la gente tiene efectos secundarios. Pero si se tienen, se debe a eso. Se debe tomar Tylenol [acetaminofén] para que se pasen los efectos secundarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué efectos a largo plazo podrían tener las vacunas en las personas? Los efectos de las vacunas se ven a corto plazo. Un inmunólogo decía que las vacunas son víctimas de su propio éxito. La viruela loca se eliminó por la vacuna. La polio, que causaba parálisis, que causaba la muerte y que la gente tuviera que estar conectada a un respirador porque no podía respirar y demás no se ven por la vacuna. Una cantidad de enfermedades que no vemos son por las vacunas. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close Close Login

Close View image Las vacunas contra la covid-19, ¿de qué están hechas?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.