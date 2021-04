La vacuna de moderna protegería contra la covid-19 durante al menos seis meses Estudios recién publicados demostrarán que la vacuna mRNA-1273 robustecería la inmunidad contra el coronavirus 2 (SARS-CoV-2) durante medio año después de la segunda dosis. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vacuna de mRNA-1273 de Moderna protegería durante por lo menos seis meses contra el coronavirus 2 (SARS-CoV-2) después de recibida la segunda dosis. Así se dio a conocer este martes por medio del prestigiado The New England Journal of Medicine donde se asegura que aquellos que recibieron dicha inmunización presentarían niveles robustos de anticuerpos contra la covid-19 a seis meses de haber recibido su segunda inyección. Según se indica los científicos esperan que la protección sea mucho más prolongada y vaya más allá de los seis meses, pero debido a lo novedoso del tratamiento y que hace menos de un año que se comenzaron a aplicar estas vacunas y a estudiar a quienes las reciben, la información es limitada y como en todo: el tiempo dirá durante cuántos meses serán eficaces las tres vacunas actualmente disponibles en el país contra la covid-19. La información coincide con la información divulgada el jueves pasado por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informando que su vacuna contra la COVID-19 sigue siendo altamente efectiva durante al menos seis meses después de administrada la segunda dosis y que también es altamente eficaz contra la peligrosa variante sudafricana del virus, según informa CNN. Así las cosas, la vacuna de Moderna tendría una eficacia del 94.1% contra el mal respiratorio del coronavirus, mientras que la de Pfizer/BioNTech sería efectiva en un 91.3% a los seis meses de la segunda dosis y 100% efectiva en contra de un caso severo de covid-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

