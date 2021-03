Close

La vacuna de COVID-19, ¿se le puede poner a las embarazadas? Las mujeres que están esperando un bebé ¿deben ponerse la vacuna? ¿qué opinan los médicos? La doctora Aliza aclara las dudas. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tema de las vacunas contra la COVID-19 siguen generando infinidad de dudas. Quizá una de las más frecuentes sea el de la vacunación en mujeres que estén embarazadas. Como bien sabemos las mujeres que se encuentran en gestación deben ser sumamente cautelosas tanto con su régimen alimenticio, como con los medicamentos que toman. Pero ¿qué hay de las vacunas? ¿qué efectos a corto o largo plazo puede causar la inoculación en contra del coronavirus? Aquí, la doctora Aliza Lifshitz reconocida internista mexicana, copresidente y directora editorial del programa Vida y salud (HITN) responde a algunas de las preguntas más comunes sobre las vacunas de la COVID-19 para explicarlas a los lectores de People en Español Una mujer embarazada ¿se puede poner las vacunas contra COVID-19? Los estudios [clínicos] que se hicieron [en la investigación y producción de las vacunas] no incluyeron a mujeres embarazadas en sí, pero muchas mujeres [participantes] se embarazaron durante el estudio. Desde 1960 se recomienda que las mujeres embarazadas se pongan la vacuna contra la gripe o influenza y vacunas que no tienen el virus vivo o atenuado. Y de hecho las vacunas que contiene al RNA mensajero no afectan al bebé y de hecho, muchos expertos y los Centros para el Control de las Enfermedades Contagiosas (CDC, por sus siglas en inglés) se la pongan porque no se ha visto ningún efecto secundario ni para las mujeres [embarazadas] ni para los bebés. Y si las mujeres embarazadas contraen COVID se ha visto que en muchos casos tienden a desarrollar casos muy severos, a desarrollar enfermedades respiratorias y tienden a requerir cuidados intensivos muy seguido, incluso tienden a requerir intubación y a tener embarazos de parto prematuro. Las complicaciones son muy altas y los beneficios de las vacunas son muy positivos, los riesgos no se han visto, entonces la mayoría de las mujeres embarazadas se benefician de la vacuna. Obviamente se recomienda que hablen con sus obstetras, pero la mayoría de los obstetras y de los pediatras recomiendan que la mujer embarazada y lactando se ponga la vacuna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y hablando de niños, ¿qué hay de las vacunas y su uso en menores de 18 años? Los estudios de la vacuna Pfizer se hicieron. Partir de los 16 años entonces la vacuna Pfizer se puede poner a partir de los 16 años. La vacuna [la farmacéutica] Moderna se puede poner a partir de los 18 años, pero se están empezando a hacer estudios para niños entonces en un futuro próximo esperamos que también haya vacuna para los niños y los adolescentes jóvenes, pero la [vacuna de] Pfizer se puede empezar a poner a partir de los 16 años. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

La vacuna de COVID-19, ¿se le puede poner a las embarazadas?

