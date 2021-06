La píldora contra de la COVID-19 de Pfizer podría estar lista para fines del 2021 La administración del presidente Joe Biden invertirá 3,200 millones de dólares para el desarrollo de la medicina que elaboran los laboratorios de Pfizer. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La administración del presidente Joe Biden invertirá 3,200 millones de dólares para acelerar la producción de la píldora contra la covid-19 que producen los laboratorios Pfizer. Así lo dio a conocer este jueves el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) abriendo una nueva esperanza frente a la pandemia cuyas peligrosas variantes, como Delta, en la India, siguen posando un riesgo para la humanidad. El esperado fármaco del que se viene hablando desde marzo pasado cuando el CEO de Pfizer, Albert Bourla, hablara en abril pasado durante el show Squawk Box (CNBC) sobre la píldora que se espera, gracias a su portabilidad, pueda darle el testarazo final a la pandemia. "Si todo sale bien e implementamos la misma velocidad con que hicimos [la vacuna] hasta ahora, y si los reguladores hacen lo mismo estamos, espero [listos] para el fin de año", indicó en aquel momento. La píldora que prepara Pfizer se conoce como PF-07321332 y según noticias de la farmacéutica reveladas en marzo 22 ha demostrado resultados prometedores en la lucha contra la covid-19 y otras enfermedades. Hasta la fecha, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha dado su aprobación únicamente a un solo medicamento para el tratamiento de la covid-19: el remdesivir, un agente antiviral que se recomienda a los pacientes hospitalizados que requieren de oxígeno. Nueve otros medicamentos cuentan con aprobación de emergencia, más no definitiva. Según el Times, la inyección de dinero ayudará a acelerar las pruebas clínicas de los medicamentos que son los candidatos actuales para elaborar las píldoras. Esto forma parte del Antiviral Program for Pandemics (Programa Antiviral para Pandemias) que apoyará la investigación de medicamentos completamente nuevos para combatir no solo el coronavirus, sino también otros medicamentos que podrían combatir futuras pandemias. El célebre Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, expresó su regocijo ante las noticias anticipando un futuro en el cual las personas simplemente podrán adquirir las píldoras en su farmacia más cercana tan pronto den positivo a la COVID-19. Es un futuro prometedor, sin duda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image La píldora contra de la COVID-19 de Pfizer podría estar lista para fines del 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.