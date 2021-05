Científicos descubren que la inmunidad al coronavirus podría durar años El estudio reveló que células importantes sobreviven en la médula de aquellas personas que padecieron COVID-19 o fueron vacunadas contra el virus. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nuevas y buenas noticias con respecto a las vacunas contra la COVID-19 y el coronavirus. Esta semana se dieron a conocer los resultados de dos importantes estudios que han descubierto que la inmunidad contra el coronavirus dura al menos un año, o incluso puede llegar a durar la vida, especialmente después de la vacunación. Y no solo eso: científicos encontraron que las personas recuperadas de la infección de COVID-19 y que después recibieron la vacuna no necesitarían una dosis de refuerzo. Esa sería la diferencia clave con los vacunados que nunca se contagiaron de COVID-19 y que muy probablemente necesitarán las dosis de refuerzo que ya preparan Moderna y Pfizer, según reportes. Según lo que se observó hay unas células clave que retienen la memoria del coronavirus y que se alojan en la médula. Dichas células activarían la respuesta inmunológica de ser necesario y si se detecta la presencia del virus a futuro según la información revelada en la prestigiada publicación científica Nature. El segundo estudio, que surgió en el sitio de BioRxiv sobre investigaciones biológicas, descubrió algo similar: Las células llamadas "células B de memoria" siguen madurando y fortaleciéndose al menos hasta 12 meses después del contagio inicial del virus. Indicando que la inmunidad se fortalecería con el tiempo. niño recibiendo vacuna de Pfizer Credit: Getty Images "Ambos estudios son consistentes con el creciente número de publicaciones que sugieren que la inmunidad generada por el contagio o por la vacunación contra el SARS-CoV-2 parece ser duradera", afirmó Scott Hensley, inmunólogo de la Universidad de Pensilvania a The New York Times, que no participó de esas investigaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

