¿Sabías que un pequeño reloj puede ayudarte en tu ciclo menstrual? Gracias a la nueva generación de relojes Apple, las mujeres pueden monitorear los cambios en su ciclo menstrual y mucho más, ¡los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Apple-Womens-Health-Study-Cycle-Tracking Apple Watch | Credit: Apple Tener un reloj inteligente no solamente significa que puedes ejercitarte escuchando historias como las de Becky G y el chef José Andrés a través de las series Time to Walk o revisar tus mensajes y correo más fácilmente, si etres mujer, también te ayuda a tener más control sobre tu ciclo menstrual, así como lo lees. Fue en marzo que la empresa Apple realizó diversos estudios que resaltaron la importancia del ciclo menstrual de la mujer. "No solo se trata de tener un control menstrual, se trata de monitorear la salud de nosotros las mujeres", dice a People en Español Aida Aimedith, asistente médica en la ciudad de Nueva York. "El ciclo menstrual en algunos casos puede determinar variadas condiciones". Justo por esa razón, la empresa ubicana en Cupertino realizó cambios en Apple Watch Series 8. "Se necesita más conciencia sobre la fisiología del ciclo menstrual y el impacto de los períodos irregulares y el síndrome de ovario poliquístico en la salud uterina", dijo la Dra. Shruthi Mahalingaiah, MS, profesora asistente de Reproducción Ambiental y Salud de la Mujer de Harvard Chan School y co-investigadora principal de Apple Women's Estudio de Salud. "Este análisis destaca la importancia de hablar con un proveedor de atención médica cuando las mujeres que menstrúan experimentan cambios persistentes en su período que duran muchos meses. Con el tiempo, esperamos que nuestra investigación pueda conducir a nuevas estrategias para reducir el riesgo de enfermedades y mejorar la salud a lo largo de la vida". Apple-Womens-Health-Study-wrist-temperature Apple-Womens-Health-Study-wrist-temperature | Credit: Apple A través de Cycle Tracking, que está disponible en la aplicación Health del iPhone o en la aplicación Cycle Tracking del Apple Watch, las mujeres pueden realizar un seguimiento de su ciclo junto con sóntomas. Cycle Tracking utiliza la información que los usuarios han registrado para períodos anteriores y la duración del ciclo, además de datos de frecuencia cardíaca de Apple Watch, para ofrecer predicciones de períodos y ventanas fértiles. Las usuarios pueden activar las notificaciones para avisarles cuándo se acerca su próximo período o ventana fértil. "Sin duda esto es de gran ayuda y ya no es necesario recurrir a tantas aplicaciones que existen", dice Aimedith. "Es mucho más sencillo rastrear los cambios que como mujeres tenemos", y agrega. "Esos datos también se pueden compartir con nuestro doctor de cabecera". Pero, ¿y qué hay de la privacidad? Según la información de la empresa de tecnología, cuando el iPhone de un usuario está bloqueado con un código de acceso, Touch ID o Face ID, todos sus datos de salud y estado físico en la aplicación Health, excepto Medical ID, están encriptados. ¡Sin duda una ayuda fácil y eficaz para el sexo femenino!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Sabías que un pequeño reloj puede ayudarte en tu ciclo menstrual?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.