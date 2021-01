Close

La famosa modelo, expareja de Julio Iglesias, sigue en pie de lucha contra el cáncer de médula "Primera caminata después del trasplante". Vaitiare comienza el año con más fuerza y amor por la vida que nunca tras recibir la donación de plaquetas. Este ha sido su conmovedor mensaje. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 2020 ha sido un año de retos, especialmente para Vaitiare quien de forma valiente y generosa ha ido informado cómo está siendo su personal batalla contra el cáncer de médula. Lo ha hecho y sigue haciéndolo con una sonrisa. Con la llegada de un nuevo año, la artista tahitiana ha querido compartir su primer paseo tras recibir su implante de plaquetas. Unas imágenes conmovedoras a las que ha acompañado de un mensaje lleno de fe y esperanza, pero sobre, positividad. "Primer atardecer del primer día de este 2021. ¡Primer paseo post-trasplante! Una manera mágica y maravillosa de comenzar el año", expresó junto a estas fotos en las montañas de Santa Mónica y acompañada por su hijo y su perrito. Porque si hay algo que le ha acompañado todo este tiempo, además del inmenso amor a la vida, es su familia. Su esposo, Edgar Asars, y sus dos hijos, Tatiana y Kentar. Ellos son su inyección de energía para seguir apostando por todo lo bonito. El pasado mes de octubre, la que fuera uno de los grandes amores de Julio Iglesias, compartía agradecida a los donantes una publicación tras recibir una infusión de sangre y plaquetas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo hace poco más de un año recibía la dura noticia de su enfermedad, pero lejos de tirar la toalla y permitir que la pena se apoderara de su vida, ella prefirió tomar las riendas y ser un ejemplo absoluto de lucha. Así ha sido desde entonces a pesar del dolor físico y las visitas al hospital en una año en el que el temido coronavirus se ha paseado a sus anchas y amenazado tantas vidas. A pesar de todo, y siempre con el máximo cuidado, no ha renunciado a los pequeños placeres de la vida como estos paseos, la recogida de las granadas del árbol e incluso votar por el cambio del país. Con el nuevo año encima, Vaitiare pide seguir disfrutando de las cosas más sencillas del día a día, pues en realidad son las más valiosas. ¡Toda la fuerza y el amor en esta nueva fase, guerrera!

