La vacuna de COVID-19, ¿protege contra las nuevas cepas del coronavirus? La doctora Aliza responde tus dudas y habla sobre la efectividad de las vacunas contra las nuevas variantes del coronavirus. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son muchas y muy variadas las interrogantes que han surgido respecto a las vacunas contra la COVID-19. Hasta el momento las autoridades han aprobado tres vacunas para su uso en Estados Unidos y son las que manufacturan las farmacéuticas Moderna, Pfizer y la recientemente aprobada de Johnson & Johnson. Aquí, la doctora Aliza Lifshitz reconocida internista mexicana, copresidente y directora editorial del programa Vida y salud (HITN) responde a algunas de las preguntas más comunes del coronavirus y sus vacunas para explicarlas en exclusiva al público de People en Español Se dice que hay varias cepas o variantes del coronavirus circulando en el mundo. ¿Podría hablarnos de cuáles son las más conocidas y si son más peligrosas unas de otras? Actualmente se conocen tres cepas: la de Gran Bretaña, la de Brasil y la de Sudáfrica. Se conocieron originalmente en julio de 2020 actualmente están diseminadas por varios lugares. Sí, son más peligrosas. Pueden ser más contagiosas, más serias, más letales y más resistentes a los tratamientos o vacunas que se produzcan. En este momento la de Gran Bretaña y la de Sudáfrica están respondiendo a las vacunas. La de Brasil no se sabe si se está volviendo resistente a la vacuna o los tratamientos contra COVID pero eso se está investigando. Las tres son más contagiosas y eso obviamente es más peligroso. Al ser más contagiosas pueden saturar los sistemas de salud, los hospitales. La de Gran Bretaña se ha encontrado que puede ser más letal y eso obviamente la hace más peligrosa. La de Sudáfrica y la de Brasil se están volviendo más resistentes a los cuerpos monoclonales, que es uno de los tratamientos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quiénes son más vulnerables a estas nuevas variantes? Básicamente son más vulnerables las personas de 65 año o mayores, las personas con problemas subyacentes, como diabetes, corazón y riñón; problemas inmunológicos como cáncer o que depriman el sistema inmunológico. Para las mujeres embarazadas o para los hispanos. No por la raza, sino porque tienden a estar en trabajos que los exponen, al [contacto] con más personas, o toman el transporte público o viven en casas [donde residen más de] dos generaciones. Pero como mencionas no solo la de Gran Bretaña, sino la de Brasil y Sudáfrica tienden a ser más contagiosas para las personas de 20 años o menos. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

