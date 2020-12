Close

La cepa británica del coronavirus anota su primera víctima contagiada en Estados Unidos El primer caso de esta nueva y contagiosa cepa de la COVID-19 ha sido detectada en Colorado. Su víctima es un hombre mayor de 20 años que no había viajado a ningún sitio recientemente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mientras la llegada de la nueva vacuna contra el coronavirus se convierte en la gran esperanza para combatir esta pandemia, una nueva cepa de este virus procedente de Gran Bretaña ha obligado a cerrar sus fronteras y establecer el estado de alarma en Inglaterra. A pesar de estas fuertes medidas que incluyen el confinamiento de sus ciudadanos por segunda vez, ya se han localizado varios casos en otros países del mundo, incluido Estados Unidos. La primera víctima de esta cepa tan contagiosa es un hombre mayor de 20 años del estado de Colorado. Según su gobernador, Jared Polis, la persona en cuestión está en aislamiento y las autoridades sanitarias están identificando a las personas con las que pudo haber tenido contacto en los últimos días. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy descubrimos el primer caso de la variante de COVID-19 B.1.1.7, la misma localizada en el Reino Unido. La salud y seguridad de toda la gente de Colorado es nuestra máxima prioridad por lo tanto haremos el seguimiento de este caso, además de todos los indicadores de este virus, con la mayor minuciosidad", dice el comunicado oficial del gobernador demócrata. El anuncio, que fue realizado en su cuenta de Twitter el pasado martes, coincide con un notable aumento de las hospitalizaciones en Estados Unidos. El pasado lunes se registró una cifra récord de pacientes ingresados, alcanzando los 121.235 casos, tal y como indicó la plataforma COVID Tracking Project.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La cepa británica del coronavirus anota su primera víctima contagiada en Estados Unidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.