Exclusiva: Kalinda Kano comparte sus consejos para un 2022 lleno de paz y felicidad La coach de bienestar y belleza integral Kalinda Kano comparte en exclusiva con People en Español sus secretos para sentirse plena y feliz y cumplir su verdadero propósito en la vida. Kalinda Kano Credit: Instagram/@kalindakano Kalinda Kano dio un cambio drástico a su vida, buscando su verdadero propósito y felicidad. Si bien tenía una carrera exitosa como presentadora de televisión en Telehit, sentía que faltaba algo en su vida, por lo que emprendió una búsqueda interna, "un largo camino de autoconocimiento e introspección que eventualmente resultaron en una profunda transformación", cuenta ella. Hoy se siente plena en su rol de coach de bienestar y comparte sus lecciones con otros. "Disfruto mucho de acompañar a otras mujeres que están en una búsqueda de llevar una mejor vida. Me encanta ayudarlas a re-conocerse, fijar metas y dar pasos hacia esa vida que desean. Ver florecer a otra persona es lo más hermoso que hay", asegura a People en Español la bloguera mexicana de 38 años. La autora de Perfectamente imperfecta añade "con este libro lo que quise es compartir un poco de mi experiencia siendo una mujer moderna que lo quiere hacer todo y cómo hacerle para no morir en el intento. Pero sobre todo es un libro lleno de información y herramientas para poder ser una mujer plena y feliz". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kalinda Kano Credit: Instagram/@kalindakano En su libro, comparte sus propias vivencias y lo que ha aprendido en el camino. "Irónicamente he encontrado el balance entendiendo que eso no es posible" admite. "O sea, se puede hacer de todo en la vida, pero no al mismo tiempo ni de manera perfecta", reconoce. "Aceptar esa realidad me ha ayudado a quitar las expectativas y fluir mejor con la vida". ¿Cómo alcanzó el amor propio? "Conociéndome, tomándome el tiempo para ver quién soy realmente. Y desde ese espacio de honestidad aceptando todas mis partes", dice Kano. "Creo que el primer paso al amor es la aceptación, y saber también que el amor propio es un trabajo y compromiso constante, no algo que ocurre de un momento a otro". La salud mental es un tema recurrente, especialmente durante la actual pandemia, pero la coach enfatiza que el bienestar mental es un trabajo diario. "En realidad creo que ir a terapia es importante siempre, no solo en estos tiempos", dice. "Ir al doctor cuando nos duele el cuerpo está normalizado, ¿porque no habríamos de hacer lo mismo cuando le está pasando algo a nuestra mente o emociones?" Kalinda Kano Credit: Instagram/@kalindakano Kano cuenta cómo se recarga de buena vibra. "Lo que más me da paz es estar en casa leyendo, y siempre que puedo lo hago. También disfruto mucho de hacer mis prácticas (meditación, diario de sueños, tarot), pero creo que la verdadera paz —o caos— está dentro de nosotros mismos y por eso es importante hacer el esfuerzo consciente de llevar vidas que nos hacen felices", revela. ¿Cómo podemos batallar contra la negatividad y atraer pensamientos y energía positiva? "En mi experiencia batallar contra la negatividad, o lo que sea en ese caso, no sirve de mucho", confiesa. "Es mejor aceptar que es parte de la vida pero no darle demasiada importancia. Honestamente yo no 'empujo' o niego nada, pero decido enfocarme en las cosas positivas. y de esa forma eso es lo que más peso tiene y lo que más atraigo". Síguela en KalindaKano.com Para leer su entrevista en People CHICA, busca la nueva edición de la revista People en Español, ya a la venta.

