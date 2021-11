Joven hispana perdió a sus padres con horas de diferencia. Fueron víctimas del coronavirus Víctor Esparza, de 48 años, y su esposa Verónica Almanza, de 47, murieron un mes y medio después de ser hospitalizados por coronavirus. La pareja murió con seis horas de diferencia y no estaban vacunados. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una joven hispana cuenta la pesadilla que ha vivido tras perder a sus padres, ambos víctimas de coronavirus. Víctor Esparza, de 48 años, y su esposa Verónica Almanza, de 47, fueron hospitalizados el 22 de septiembre tras enfermarse de covid-19. La pareja murió el mismo día, el 6 de noviembre, con seis horas de diferencia. Su hija Vanessa Esparza, de 25 años compartió su historia con Univision. La joven contó que su padre estaba agonizando mientras sostenía la mano de su amada esposa. Ninguno estaba vacunado contra el virus, lamenta su hija. Su padre temía a la vacuna porque creía que les ponían un chip con la inyección. "Llegando al hospital, como a los 5 minutos, el corazón de mi mamá comienza a latir menos y, ahí, delante de mí falleció," recuerda Vanessa. La joven recibió ese mismo día otra dolorosa noticia. Su padre estaba grave y falleció poco después en el hospital. "Ya estaba la enfermera ahí afuera y me dice: 'ya no lo alcanzaste'. Habían pasado tres minutos (de haber) fallecido", añade Vanessa, quien no se pudo despedir de él. "El hubiera ya no existe, pero yo pienso que se pudo haber evitado", asegura sobre las muertes de sus padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Man holding woman hand in hospital bed. Holding hands in hospital bed Credit: Getty Images Después de que sus padres fueron hospitalizados, tanto Vanessa como su hermano menor decidieron vacunarse contra el coronavirus. "No hay reacciones tan graves en las vacunas. ¿Qué puede ser peor que las muertes que están sucediendo?" dijo el doctor Vicente Figueroa. "Esto es algo que nos trae mucho dolor. Frecuentemente tenemos parejas... esposo, esposa... tenemos papá o hija. En los últimos días (he tenido) dos parejas, una de ellas no va a regresar a la casa", añadió el médico. Vanessa ahora tendrá que cuidar a su hermano menor, tras ambos quedar huérfanos. Si desea donar por Zelle, para ayudar a los hermanos, puede hacerlo usando este número: 602-434-1309. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

