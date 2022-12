Joven recibe un diagnóstico de cáncer de ovario luego de que los médicos no le hicieran caso por años Jessie Sanders, una estudiante de 21 años, llevaba años quejándose de dolores abdominales sin que los médicos con los que consultaba le hicieran caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessie Sanders se llevaba quejaba de dolores abdominales por largo tiempo. Tenía 15 años cuando experimentó su primer episodio, que se repitió constantemente durante los próximos seis años. Los múltiples doctores que consultó no se hicieron eco de la preocupación de la joven, asegurando que se trataba simplemente de cólicos menstruales. "Pensé que estaba loca teniendo estos dolores [porque] los doctores siempre [ignoraban] mi dolor", dijo la joven al programa matutino Today (NBC). "Siempre estaba frustrada porque lo que los doctores siempre asumen es que estás embarazada o que son las hormonas o tu periodo menstrual. Y yo decía: 'Sé que algo está mal con mi cuerpo'". Su ginecólogo recomendó tomar pastillas anticonceptivas para que su cuerpo se acostumbrara a los inevitables cambios, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la estudiante universitaria de ahora 21 años, tuvo un episodio de dolor tan severo el año pasado, que la llevó al el hospital, pocos días después de celebrar el Día de Acción de Gracias. Afortunadamente, en esta ocasión su preocupación no fue ignorada y en el centro médico Kaiser Zion de San Diego, CA, finalmente le dieron una respuesta: tenía cáncer de ovario. Jessie Sanders ovarian cancer Credit: Instagram/@jessie_sand Obviamente no era el diagnóstico que esperaba, pero la joven finalmente podía buscar una cura a su dolor. "La mayoría de las veces, la gente no piensa que es cáncer porque la mujer está tan joven. Nadie hace tantos estudios porque son muy jóvenes, así que es poco probable que padezcan de cáncer de ovario", reveló la doctora Kathleen Schmeler, directora ejecutiva de la salud global de la Universidad de Texas para el Centro de Cáncer Anderson. Sanders se sometió a seis rondas de quimioterapia y trasplante de médula ósea, lo cual fue extremadamente duro para su cuerpo. "Fue duro porque [tenía] sólo 20 años, y estoy en las redes sociales, intentando pasar el tiempo y veo a mis amigos viajando, o practicando y haciendo cosas que yo debía estar haciendo", expresó en el programa nacional. "Estoy tan frustrada por mí y por otras mujeres. No quiero que su salud sea ignorada. Necesito informar. Quero que la gente se inspire a abogar por ellos mismos". Jessie Sanders ovarian cancer Credit: Instagram/@jessie_sand Su experiencia la llevó a crear Fight for Female Health, una organización que vende camisetas y sudaderas para recaudar fondos para la fundación Small Cell Ovarian Cancer Foundation. Además, utiliza su plataforma para crear conciencia sobre la detección temprana y los síntomas del cáncer de ovario. "Es realmente importante que todas las mujeres conozcan su cuerpo y cuando algo no está bien, y si no está bien, que vean a su proveedor de salud…y su sienten que están siendo ignoradas, que se cambien a alguien más", aconsejó. Para ayuda y más información, visita la Coalición Nacional del Cáncer de Ovario.

