Cervezas gratis y cuidado de niños gratuito: Joe Biden redobla esfuerzos para acelerar la vacunación contra la COVID-19 El presidente anunció el "Mes de la Acción Nacional" para acelerar la vacunación y conseguir que para el 4 de julio el 70 por ciento de los adultos del país estén vacunados. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El presidente Joe Biden y su gabinete están redoblando esfuerzos para acelerar la vacunación contra la covid-19 en el país y ganarle la carrera a la pandemia. Por ello el mandatario reveló el "Mes de la Acción Nacional" con miras a conseguir que para el 4 de julio el 70 por ciento de la población adulta haya sido inoculada. Y es que aunque el 52 por ciento de los mayores de edad del país ya han sido completamente inmunizados y un 63 por ciento ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, el ritmo de la vacunación ha bajado marcadamente en las últimas semanas. "En todo el mundo, la gente está desesperada por conseguir una inyección, que cualquier estadounidense puede obtener en su farmacia de barrio", aseguró el presidente, de 78 años quien insiste en que no es hora de bajar la guardia para poder lograr "un merecido verano de la libertad, con reuniones y celebraciones (…) tras el largo y sombrío invierno sufrido". Para lograr esta titánica labor Biden ha buscando ayuda de múltiples sectores y empresas, incluyendo la poderosa cervecería Anheuser Busch, fabricante de Budweiser, que se ha aliado a la Casa Blanca con la campaña Let's Grab a Beer, que ofrece cerveza gratis para todos los que se vacunen antes del 4 de julio. La Casa Blanca anunció también que los cuatro principales proveedores de cuidado infantil del sector privado ofrecerán servicios de cuidado gratuito a quienes sean responsables de sus familiares o que necesiten recuperarse tras recibir la vacunación, si así lo requieren. Por su parte las apps de citas románticas Tinder y OK Cupid ayudarán incentivando a los jóvenes a vacunarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

