Iniciativa de un inmigrante venezolano ha salvado miles de vidas con medicina que iba a la basura Hace muchos años, un joven inmigrante venezolano que trabajaba en un hospital de Nueva York tuvo una brillante idea que ha salvado miles de vidas en todo el mundo. Conoce a Jesús Aguais. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jesús Aguais - SALUD Credit: Foto por Ciro Gutierrez; Groomer: Zuleika Viera La misión de Jesús Aguais comenzó fruto de una casualidad hace ya más de un cuarto de siglo. El entonces psicólogo de una clínica de tratamiento de pacientes de VIH en Nueva York no entendía por qué unos medicamentos que costaban tanto eran desechados sin que nadie pudiera sacarles provecho. En aquel entonces solo había disponibles dos tipos de tratamiento para combatir el sida. En algunos casos, los pacientes desarrollaban efectos secundarios cuando empezaban a tomar sus medicamentos y los médicos ordenaban interrumpir ese tratamiento para probar otras alternativas. Al notar que en muchas ocasiones esa medicina inutilizada era descartada, Aguais llegó a la conclusión de que era un desperdicio absurdo y que debía buscar la manera de aprovecharla. "Fue algo raro y a la vez superinteresante. No sabía si lo que estaba haciendo era legal, lo único que sabía era que algo que costaba $1,000 el frasco no podía terminar en la basura", cuenta a People en Español el venezolano, quien se ha convertido en una destacada figura en la lucha contra el virus del VIH. Precisamente este sábado se celebra el Día Nacional de Concienciación LatinX sobre el Sida en Estados Unidos, donde la comunidad hispana sigue viéndose afectada de una manera desproporcionada por esta enfermedad, según los CDC. Ante el dilema de qué hacer con esos carísimos medicamentos, a Aguais se le ocurrió la idea de empezar a reciclar esos fármacos enviándolos a pacientes en Venezuela, donde era muy difícil conseguirlos. Jesús Aguais - SALUD Credit: Cortesía de AID FOR AIDS La idea de reciclar un bien tan valioso fue el germen de AID for AIDS, una organización sin fines de lucro que empezó en un pequeño apartamento del East Village neoyorquino y que con el paso de los años se ha convertido en el mayor programa de redistribución de medicamentos antirretrovirales del mundo. Esta iniciativa pionera maneja en la actualidad unos números impactantes. "En nuestro último informe estamos llegando a casi $180 millones y a este paso en un año alcanzaremos los $200 millones. Son medicamentos sacados de la basura que nos han permitido salvar la vida de más de 20,000 personas en 70 países", destaca orgulloso Aguais. El primer paso es recolectar los medicamentos y eso AID for AIDS lo consigue desde hace años a través de dos vías principales: pacientes con VIH que donan los fármacos que ya no utilizan y que no han expirado, y clínicas de VIH, farmacias y organizaciones comunitarias donde se instalan "buzones de entrega" para facilitar la donación. Una vez que han sido recicladas, esas medicinas se clasifican y almacenan en sus oficinas de Nueva York. Posteriormente, a través de su Programa de Acceso a Tratamiento, la fundación se encarga de redistribuirlas a personas con VIH que viven en países en vías de desarrollo y que no tienen acceso a tratamientos antirretrovirales. Los fármacos se envían directamente al paciente previamente registrado en el programa y se establecen protocolos para que un médico haga el seguimiento clínico. "Somos una especie de farmacia internacional y cada ciertos meses los pacientes tienen que mandarnos una prueba de su carga viral para comprobar que se están tomando la medicina y que el tratamiento está funcionando", explica Aguais, quien en AID for AIDS ocupa el cargo de director ejecutivo. Con el paso de los años, la organización ha ido desarrollando estrategias para incorporar a más actores en su labor de atención a los pacientes de VIH. Uno de ellos es la industria farmacéutica. "Las farmacéuticas siguen teniendo un rol importante porque invierten enormes sumas en investigación. ¿Es un negocio? Claro que es un negocio millonario, pero muy necesario para salvar millones de vidas", agrega el activista, quien a través de AID for AIDS ha logrado donaciones sustanciales de la industria. A estas alturas, resalta Aguais, ha quedado demostrado que los tratamientos antirretrovirales funcionan y una persona con VIH puede llevar una vida completamente normal. "Un paciente en tratamiento no contagia, y eso tiene un gran impacto, porque si todas las personas con VIH conocen su estatus y toman sus medicinas, son indetectables. Y es ahí cuando acabamos con el virus del VIH", añade. Jesús Aguais - SALUD Credit: Foto por Ciro Gutierrez; Groomer: Zuleika Viera En la actualidad hay casi 38 millones de personas con VIH en el mundo, de los cuales casi 2.5 millones viven en América Latina, y alrededor de 6 millones desconocen que viven con el virus. De hecho, del total de la población que vive con VIH en el 2020, el 84% conocían su estado, el 73% tenían acceso a tratamiento y el 66% tenían una carga viral indetectable, según datos de la organización internacional ONUSIDA. Cuando le preguntan por el futuro de su fundación, a Aguais se le ilumina el rostro. "Vamos a seguir aquí por los próximos 150 años", afirma, no sin advertir que queda muchísimo trabajo por hacer, no solo para acabar con el sida, sino para combatir el estigma que aún rodea a esta enfermedad. Por eso cree que la única manera de lograrlo es a través de una concientización colectiva que deje atrás mitos y creencias que arrastramos desde hace décadas. Pero para que esos cambios sociales ocurran, primero hace falta tomar conciencia de manera individual. "El cambio comienza con la persona, comienza en casa, con tus hijos", sostiene este padre de un niño de 8 años. "Todos somos agentes de cambio, solo tenemos que creérnoslo. Todos tenemos la capacidad de apoyar a alguien necesitado. El día que podamos vernos como seres humanos, no por la nacionalidad, el color de piel o la orientación sexual, ese día ganaremos la batalla".

