Ivonne Montero angustiada porque su hija de 9 años tendrá operación a corazón abierto Ivonne Montero comparte su preocupación antes de la cirugía a corazón abierto de su hija Antonella, de 9 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero mostró su preocupación por una operación a corazón abierto a la que será sometida su hija Antonella, de 9 años. La actriz mexicana dijo que la cirugía sería en unos meses y que es necesaria por una anomalía que tiene la niña en dos arterias del corazón. Unos recientes estudios médicos revelaron que Antonella deberá entrar a quirófano y tendrá que estar bajo anestesia general durante el procedimiento. La operación se realizaría después de que Montero termine de grabar el reality show de cocina Master Chef. Antonella es hija de la actriz mexicana y del fallecido cantante venezolano Fabio Melanitto. La niña nació en el 2013 con condiciones cardíacas. Dos de las arterias de su corazón están en un mismo ventrículo y tiene dificultades para oxigenar, reporta el diario El Universal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ivonne Montero Credit: (Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images) "Nos habló (la doctora), que volvieron a revisar los estudios por lo que va a tener que entrar a un procedimiento, sí va a entrar a quirófano", dijo Montero en el programa Venga la alegría. Al ganar el reality show La casa de los famosos, la actriz dijo que los $200 mil dólares que ganó los dedicaría a la salud de su hija. "Va a entrar a quirófano terminado justo (Master Chef). Yo le dije a la doctora: 'Mira, ahorita ¿Se puede, no se puede, es urgente, no es urgente? porque voy a entrar a proyecto y quiero estar con ella' y me dijo: 'No, tómalo con calma, organízate, háblalo con tu hija, y apenas termines tu proyecto, lo programamos, le hacemos el procedimiento y vemos cómo se va evolucionado para la cirugía que hace falta'", añadió Montero, quien ha criado a su hija como madre soltera. La estrella de la telenovela ¡Anita, no te rajes! se aferra a su fe y sabe que su hija saldrá victoriosa de esta cirugía. "Es entrar a quirófano, es la anestesia general, es lo único, pero todo bajo las manos de Dios, señor Jesucristo, todo saldrá bien y muy bien", dijo la actriz.

