La importancia de hacer ejercicio cuando tienes diabetes El doctor Mauricio González y el entrenador físico Carlos Gómez nos explican por qué es vital realizar actividad física cuando luchas contra la diabetes. La percepción sobre el impacto que tiene el ejercicio en nuestras vidas ha cambiado radicalmente durante los últimos años, ya que la actividad física ha dejado se ser considerada tan solo como una herramienta que nos permite vernos bien. Hoy en día, para los expertos se ha transformado en una parte esencial de aquella ecuación para tener una vida mucho más saludable. Aunque para una persona que batalla contra enfermedades como la diabetes, la inclusión del ejercicio en su rutina diaria debe ser uno de los pilares para mantener bajo control el padecimiento, la realidad es que entre la comunidad hispana los niveles de sedentarismo no son nada alentadores. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los latinos en Estados Unidos tienen el índice de inactividad física más alto del país (32.1%). El sedentarismo se suma a la realidad de que los hispanos tenemos un 50% de probabilidad de ser diagnosticados con diabetes durante la adultez, situaciones que hacen más importante que nunca la inclusión del ejercicio en nuestra vida cotidiana. El reconocido doctor Mauricio González nos explica que la combinación del ejercicio aeróbico y de fuerza puede ayudar a modificar la estructura y distribución de la grasa corporal, lo cual tiene un impacto significativo en la reducción de inflamación crónica y ayuda considerablemente a mejorar los niveles de glucosa en la sangre. Beneficios que sin duda podrían transformar la vida de una persona con diabetes. "Antes veíamos al ejercicio como una simple forma de quemar calorías. Hoy sabemos que el ejercicio por sí solo, sin perder peso, puede ayudar a reducir la mortalidad por todas las causas, particularmente la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Ya con eso es una ganancia enorme, estás asegurando que le agregas años de calidad a tu vida", nos comparte el médico mexicano, quien cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram. Los primeros pasos para incluir el ejercicio en tu vida Ejercicio Credit: Getty Images Al igual que se debe hacer con todo nuevo hábito que construimos, incluir el ejercicio como una parte infaltable del día a día se debe realizar paulatinamente. Para el entrenador de celebridades Carlos Gómez, el primer paso que puede dar una persona para acercarse al ejercicio es hacerlo por medio de actividades que se disfruten y por las cuales se tenga un gusto. "Lo más recomendable es moverse. Si llevas una vida muy sedentaria, lo que hace es incrementar la enfermedad a un nivel bárbaro", asegura el preparador físico venezolano. "El tema es moverse y el gusto de la persona hace una diferencia enorme". Para Gómez, quien cuenta entre sus alumnos con actores como Juan Pablo Raba y Karen Martínez, es muy importante que las personas puedan desmitificar lo que es hacer ejercicio, ya que muchos lo asociamos erradamente con ir al gimnasio para realizar interminables rutinas que parecen creadas para atletas olímpicos. "Una persona puede comenzar a caminar a un paso agitado, nadar, montar en bicicleta, bailar, hacer tareas del hogar … no necesitas estar dos horas en el gimnasio para estar en movimiento", nos explica el entrenador. "El ejercicio debe ser como sea, cuando sea y donde sea, no necesitas tener un cuerpo escultural para que el ejercicio funcione. Antes pensábamos que el ejercicio tenía que ser llevado a cabo de corrido, hoy sabemos que podemos tener snacks de ejercicios de 10 o 15 minutos a través del día y funcionan igual de bien. Si no tienes tiempo pues haces 10 minutos en la mañana, antes del almuerzo haces otros 10 y llegando a casa haces 20; ahí ya tienes 40 minutos sólidos de entrenamiento en el día", añade por su parte el doctor González. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La píldora mágica para sentirnos bien Ejercicio Credit: Getty Images Más allá de los grandes beneficios físicos que trae el estar en movimiento, los expertos también coinciden en que otra de las grandes virtudes que ofrece el ejercicio recae directamente en nuestra salud mental. "Cuando entrenas pasan reacciones químicas que nos estimulan y hacen que nuestro organismo se comporte de la manera correcta. Te puedo comenzar hablando de la parte anímica, independientemente que padezcas de una enfermedad o no", nos comparte desde su experiencia Carlos Gómez, quien también fue jugador de los Mets de la ciudad de Nueva York. El ejercicio intenso sin duda tiene un impacto positivo en la autoestima de las personas y según nos explica el doctor González, también tiene una gran incidencia en la reducción de los niveles de ansiedad y depresión, además de reducir el progreso de la demencia por Alzheimer. "Te vas a ver bien, te vas a sentir bien y vas a tener mejores años de vida, más fuerte, más viables, más activos, etc. Es una situación de ganar ganar", concluye.

