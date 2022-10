Estas son las frutas que más adelgazan y las que más engordan Comer una fruta durante el desayuno, antes de hacer ejercicio o antes del almuerzo y no después de las 8:00 p.m. te hará controlar tu peso mejor. ¡Créenos que sí, la ciencia ya lo comprobó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por ejemplo, hacerlo antes de la primera comida de la mañana te aportará energía por su alto contenido de hidratos que se irán quemando a lo largo del día; hacerlo antes del almuerzo, te hará sentir más llena y comerás menos calorías; mientras que no comerlas después de las 20 horas evitará que cuando el metabolismo se vuelva más lento te cueste más adelgazar porque los azúcares no se digieren correctamente. Ahora bien, ¿cuáles son las frutas que no engordan y cuáles son las que sí? Las que NO engordan 1. Papaya, 27 calorías Es una fruta exótica fácil de conseguir en el supermercado. Es sumamente dulce, rica en fibra, agua y baja en calorías porque por cada 100 gramos consumes solo 27 calorías. ¡Muy poco! Comerla hará que tampoco tengas problemas de estreñimiento. 2. Sandía, 45 calorías Una rica tajada de sandía cae muy bien en un día caluroso y mejor aun si te enteras de que contiene solamente 45 calorías. ¡Sí, 45 nada más! Si estás a dieta, aprovecha que el 90 % de ella está formada de pura agua, lo que te mantendrá hidratada. Además, es rica en vitaminas, fibra e hidratos. ¡Comerla te mantendrá en línea! 3. Piña, 52 calorías Sacia el hambre, lo que la hace un alimento apropiado para consumir mientras te propones adelgazar. Contiene una importante cantidad de proteínas vegetales y minerales como potasio, yodo y vitaminas A, B y C. Comerla hará que te sientas satisfecha porque está compuesta por un 85 % de agua. 4. Fresa, 38 calorías Cuando te hablan de fresas, en lo primero que piensas es en comerlas con crema o leche condensada. ¡Qué rico! Pero para adelgazar necesitas comerlas solas. Estas pequeñas frutas rojas son ricas en vitaminas y minerales. Su alta dosis de fibra disminuye la absorción y digestión de carbohidratos, al mismo tiempo que controla los niveles de azúcar en sangre. 5. Melón, 54 calorías Está compuesta por 92 % de agua. Su consistencia o "carne" de color naranja contiene agua y fibra. Es recomendable que si se te apetece comer algo dulce, optes por un pedazo de melón antes que una golosina porque eliminarás grasas y toxinas. Mujer joven cortando frutas Mujer joven cortando frutas | Credit: Getty Images Las frutas que SÍ engordan 1. Maracuyá, 100 calorías El maracuyá es muy común que lo comas en refresco o cheesecake. Aunque es muy rico en calcio, fibra, hierro y vitaminas A y C, su aporte calórico le sumará a tu peso 100 calorías. 2. Plátano, 100 calorías En el desayuno, almuerzo, merienda y hasta en la cena, en ningún tiempo de comida el plátano cansa. Su delicioso sabor lo hace ser una fruta favorita de muchas de nosotras. Lo malo es que no debes excederte porque por cada 100 gramos contiene 100 calorías. No te puedes dar el lujo de comerte un plátano completo en una sola comida porque sería un abuso. 3. Ciruelas pasas, 170 calorías En su proceso de deshidratación, pierden el agua que contenían y te aportarán 170 calorías por cada 100 gramos que comas. 4. Uvas pasas, 300 calorías Al igual que las ciruelas pasas, las uvas secas en su momento fueron frutas frescas desecadas a las que se les extrajo el agua, y a las que se les han concentrado altos niveles de azúcares. ¡Muy calóricas! 5. Coco, 354 calorías Si tienes el hábito de tomar un pedazo de coco y comerlo de merienda, de ahora en adelante deberás vetarlo del menú porque es de las frutas que más te hacen subir de peso. Cada vez que comas, sumarás 354 calorías a tu peso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estas son las frutas que más adelgazan y las que más engordan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.