FDA aprueba el refuerzo de vacunas contra el coronavirus para mayores de 12 años ¡Los detalles! La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó el refuerzo de vacunas o booster contra el coronavirus para mayores de 12 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los mayores de 12 años podrán ponerse el booster (o dosis adicional de la vacuna) contra el coronavirus. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) recién aprobó el refuerzo de vacunas contra el virus para este grupo. Ya se había aprobado el booster para personas mayores de 16 años, pero ahora los menores de edad, entre 12 y 15 años, podrán obtener este refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Eso sí, deberá haber pasado el tiempo suficiente desde que el adolescente se puso su segunda dosis de la vacuna. Esta noticia llega en medio de un incremento de casos positivos debido a la variante Ómicron en Estados Unidos. La tercera dosis se puede recibir seis meses después de completar la serie inicial de dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna. vacunas adolescentes coronavirus Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los expertos recomiendan una dosis adicional o booster para todos los adultos que recibieron dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna hace al menos seis meses. Para aquellos que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, el tiempo recomendado de espera antes de ponerse una dosis adicional de la vacuna Johnson & Johnson es de dos meses. vacunas adolescentes booster Credit: Getty Images Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

