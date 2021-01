Close

Emiten alerta sobre desinfectante de manos de México por dudas sobre su seguridad La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) señala que el 84% de las muestras de desinfectante de manos basado en alcohol importado de México incumplían las regulaciones de la agencia. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una alerta sobre el gel desinfectante de manos basado en alcohol importado de México ante las crecientes dudas sobre si su consumo es seguro. De acuerdo a un comunicado de la agencia federal, el 84 por ciento de las muestras de desinfectantes de mano basado en alcohol importados de México entre abril y diciembre del año pasado incumplían las regulaciones estadounidenses. Además, en la mitad de las muestras se detectaron niveles peligrosos de ingredientes tóxicos como el metanol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La FDA explico que la exposición al metanol puede causar ceguera, problemas cardíacos, problemas en el sistema nervioso y hasta la entrada en coma o la muerte. Entre los síntomas más leves, se encuentran vómitos, dolores de cabeza, visión borrosa y convulsiones, reveló la agencia, según People. "El consumo de los desinfectantes de manos ha aumentado significativamente durante la pandemia del coronavirus, especialmente cuando no hay acceso a agua y jabón y no se puede tolerar la existencia de productos de baja calidad con ingredientes peligrosos e inaceptables", comentó la comisionada asociada de la agencia, Judy McMeekin. Image zoom Credit: Getty Images La FDA, además, advirtió de que los consumidores se pueden envenenar a través de productos de consumo tópico u oral, y que los niños son los más vulnerables debido a que llevan sus manos a la boca con frecuencia. De acuerdo a la cadena CBS, se reportaron alrededor de 900 casos de envenenamiento accidental en Estados Unidos a causa de desinfectantes de mano en enero, un aumento del 57% en comparación del enero del año anterior. En al menos 600 de esos casos estaba involucrado un menor de 5 años o menos. La FDA aseguró que incrementará sus esfuerzos para inspeccionar los desinfectantes en la frontera, en colaboración con las autoridades mexicanas. Además, ha creado una lista de las marcas que han sido calificadas como peligrosas. Para más información o para obtener una copia de la lista de los desinfectantes peligrosos, visite www.fda.gov

