Golfista expulsado de un torneo por dar positivo a covid-19 se arrepiente de no vacunarse antes El español Jon Rahm, el número 3 del golf mundial, fue expulsado de un torneo de la PGA en Ohio al dar positivo a la COVID: admite que no esperó el tiempo suficiente para competir. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El español Jon Rahm, quien fuera expulsado el 5 de junio pasado del Memorial Tournament de PGA tras dar positivo por covid-19, se encuentra arrepentido de lo ocurrido pues según admitió no esperó el tiempo suficiente tras su vacunación. "Jon Rahm se ha retirado del Memorial Tournament tras dar positivo por COVID-19", se dijo el día de los hechos por medio de un comunicado oficial del circuito PGA. Rahm defendía el título logrado el año pasado en Muirfield Village (Dublin, Ohio). "Supongo que desearía heberlo hecho antes", explicó Rahm sobre su vacunación y las consecuencias que le ha acarreado el positivo de la covid-19. "Pero pensando en términos de calendarios y teniendo el [torneo de] PGA y defendiendo la [copa] Memorial, yo, simplemente, para ser honestos [la vacuna] no estaba en mi mente". "No voy a mentir, yo simplemente quería alistarme para un torneo de golf", prosiguió el jugador de 26 años en las declaraciones difundidas por Yahoo News!. "Si lo hubiese hecho un par de días antes, probablemente no estariamos teniendo esta conversación ahora". Rahm, quien es el jugador número tres a nivel mundial según los rankings, Un video que muestra el momento en que el jugador recibe la mala noticia de su expulsión del torneo por dar positivo a la covid-19: Lo peor del caso es que el español es padre de un recién nacido y la noción de llevar el virus a casa le aterraba. "Estaba un poquito asustado porque aunque yo me sentía bien, no quería llevarle el virus a nadie en mi casa", aseguró. "No quería posiblemente contagiar a mi hijo [la] peor parte de todo esto, creo yo, fue el no poder ver durante 10 días o pasar tiempo con mi pequeñín". "Además", añadió, "mis padres vinieron, no pude estar con ellos. Mi madre está completamente vacunada, así que pasamos [juntos] un poquito de tiempo. Mi padre está en ese proceso [pero] yo no estuve ahi en el momento en que mis padres conocieron a mi hijo y yo no había visto a mis padres en más de un año, año y medio. Esas son las partes duras de este virus en la vida". Así es. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Golfista expulsado de un torneo por dar positivo a covid-19 se arrepiente de no vacunarse antes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.