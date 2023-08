Ni pizca de gracia: el comediante Jerry Díaz comparte su dolorosa experiencia con la culebrilla

El pasado octubre fue uno de los peores meses en la vida de Jerry Díaz. El comediante estaba atravesando por una mala racha en el ámbito personal y profesional. "[Habían] ciertas situaciones que me estaban dando un poquito de estrés. Estaba alterado, tenía presión", recuerda el también escritor de raíces dominicanas. "Me levanté una mañana y me sentí algo abajo del brazo. Tenía mi piel sensible y una sensación de ardor". Con tantos problemas rondándole la cabeza, Díaz prefirió no darle importancia y le atribuyó la molestia al detergente de ropa que estaba usando.

Pero al día siguiente la situación empeoró. "Mientras pasaba el día aumentaba la molestia y me dolía más. Luego, al otro día, me desperté y tenía un granito rojo", cuenta Díaz, quien alterna su carrera de comediante con la de portero de un edificio en Manhattan, NY, lo que le permite pagar las facturas. "En el trabajo se me irritó bastante [el brazo] y me empezó el ardor y el dolor. Tuve que ir a urgencias porque ya no aguantaba más".

Jerry Diaz Salud

Fue en el hospital que Díaz recibió la mala noticia. "El doctor, cuando me vio, me preguntó que si llevaba trabajando así el día entero y me dijo que era shingles (culebrilla)", explica. "Cuando llegué sentía que me estaba quemando. Me quité la camisa en la consulta del médico y ya la piel se me había reventado. Tenía una sola pelota y en ocho horas ya eso estaba lleno de un brote de color rojo".

Según la doctora Denise Núñez, la principal sintomatología de este herpes es el ardor, comezón, entumecimiento u hormigueo y sarpullido rojo que se llena de ampollas con líquido. "La varicela zóster, conocida como culebrilla, es un tipo de enfermedad que se produce en la piel, son un tipo de ampollas muy dolorosas", explica la especialista en cuidados intensivos, que no atendió a Díaz. "Es el mismo virus que produce la varicela. Cuando a uno le da la varicela y se recupera, ese virus se encuentra dormitando en unos nervios del cuerpo, principalmente [en] la espalda".

Jerry Diaz Salud

Si bien este padecimiento suele darse en pacientes mayores de 60 años, situaciones de estrés o una reducción de la capacidad del sistema inmunológico también pueden llevar a la aparición de un brote. "[Este virus aparece] también en personas que tienen estrés o inmunidad baja", explica Núñez. "En las personas que son más jóvenes, [todo ello] hace que se reactive este virus y comienza a producir un dolor exagerado en los nervios". De hecho, Díaz asegura que padeció un calvario insoportable. "No tenía energía. Me ayudó a aguantar el pensar en la gente mayor, mis padres, mis tíos, en todos los que han pasado esto: '¡Cómo [puede] sobrevivir [esto] la gente mayor!", se lamenta Díaz, quien tuvo escalofríos provocados por la fiebre y mucho cansancio. "Hasta pensé que era cáncer. Es uno de los dolores más grandes de mi vida".

Dejando su agonía a un lado, el artista tuvo que reincorporarse a su trabajo de portero tras tomar los antivirales y ponerse los ungüentos recetados por su médico. "Seguí trabajando porque no tenía días de vacaciones y pues me aguanté, es lo que hay que hacer", cuenta el padre de una niña de 9 años, que también lidera el podcast The men in pause. "Gracias a Dios vivo solo, mi hija vive con su mamá, no vi a mi hija por una semana y yo la veo a cada rato, fue muy difícil".

Jerry Diaz Salud

Para acelerar la recuperación, Núñez recomienda que se acuda al médico cuando aparezca el primer síntoma. "[Al paciente] se le harán pruebas de laboratorio, pero los médicos al examinarlo, enseguida sabemos si es herpes zóster. Hay varios antivirales orales que se pueden recetar para disminuir los efectos y acelera la recuperación", explica la doctora de raíces dominicanas, quien recomienda a los mayores de 50 años vacunarse contra esta dolencia. "Para el dolor también el doctor puede recetar analgésicos. Hay parches, espray".

Jerry Diaz Salud