Las vacunas de Pfizer y Moderna serían las más seguras para las embarazadas Investigadores descubrieron que fuera de dolor en el brazo, las reacciones graves en mujeres embarazadas vacunadas contra la covid-19 fueron poco frecuentes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de que múltiples fuentes han recomendado que las mujeres embarazadas reciban la vacuna contra la covid-19, hay muchas dudas e incluso zozobra entre aquellas futuras mamás que desconfían de la inoculación. Pues aquí hay más nuevas noticias: este miércoles el New England Journal of Medicine (NEJM, por sus siglas en inglés) publica los resultados de la investigación realizada por especialistas para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y que determina que las vacunas fabricadas con el ARNm mensajero, es decir las de Pfizer / BioNTech y Moderna no parecen representar ningún riesgo grave durante el embarazo. Lejos de eso: el peligro de contraer un caso grave de COVID-19 representa un mayor riesgo de resultados adversos, como el parto prematuro, hospitalización. Entubación e incluso la muerte, para la madre. Dicha investigación sugiere que los beneficios para las mujeres embarazadas y lactantes superan a los riesgos. Las declaraciones concuerdan con lo dicho en marzo pasado a People en Español por la doctora Aliza Lifchitz. "Las vacunas que contienen el ARN mensajero no afectan al bebé y tantos expertos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no han visto ningún efecto secundario en las mujeres [embarazadas] ni en los bebés", explicó la copresidenta y directora editorial del programa Vida y salud (HITN). "Sin embargo, sí se ha visto que las mujeres encinta que contraen la covid-19 tienden con frecuencia a desarrollar casos muy severos; a contraer enfermedades respiratorias; a requerir cuidados intensivos, incluida la entubación; y a tener embarazos de parto prematuro". "Las complicaciones son muy altas y los beneficios de las vacunas son muy positivos, así que la mayoría de las mujeres embarazadas se beneficiarían con la vacuna", afirmó la especialista nacida en México. "Obviamente, deben hablar primero con sus obstetras, pero la mayoría de los obstetras y pediatras recomiendan que la mujer embarazada y lactante se ponga la vacuna". la vacuna contra la covid-19 y las embarazadas Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nuevo estudio revisó datos sobre 35.691 mujeres embarazadas entre el 14 de diciembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021 del sistema de vigilancia V-safe basado en teléfonos inteligentes de los CDC, así como datos del Sistema de notificación de eventos adversos de vacunas (VAERS) de los CDC. Todas las participantes estaban embarazadas y tenían entre 16 y 54 años. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Share options

Close Login

View image Las vacunas de Pfizer y Moderna serían las más seguras para las embarazadas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.