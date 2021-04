Este es el síntoma posvacuna que indicaría que alguna vez tuviste Covid-19 El sorprendente efecto ha aparecido en algunas personas ya vacunadas y daría la clave para descubrir si alguna vez tuvieron la enfermedad. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vacunación contra la covid-19 puede acarrear algunos efectos posteriores que son bastante reconocidos. Entre los más comunes se cuentan la fiebre, cansancio y dolor de cabeza. Pero hay un síntoma en particular que ocurre ocasionalmente y que ha llamado poderosamente la atención de los expertos pues este indicaría que la persona tuvo covid-19 en el pasado y nunca se le detectó. El síntoma en cuestión es la inflamación de los ganglios y se descubrió tras un estudio realizado en el Reino Unido entre 947 trabajadores de la salud que recibieron la vacuna de Pfizer-BioNTech. Cerca de 265 de ellos habían sido infectados por la covid-19 antes de recibir sus vacunas, según indica el estudio realizado por medRxiv y revelado por FOX News. El estudio de dicha condición -conocida médicamente como linfadenopatía- determinó que la inflamación de los ganglios fue más común entre aquellas personas que contrajeron el virus en el pasado, indicaron sus autores un 4% de dichas personas reportaron inflamación de ganglios, contra un 1% de quienes nunca fueron contagiados. Y aún hay más: las personas que tuvieron covid-19 antes de ser vacunadas reportaron efectos secundarios como fatiga, cansancio, dolor muscular y de los tendones con un 8% de mayor frecuencia que aquellas personas que nunca fueron contagiadas. vacuna covid-19 Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

