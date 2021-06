Estados Unidos donará 500 millones de vacunas de Pfizer contra la COVID-19 El presidente Joe Biden haría pronto el anuncio del donativo que beneficiaría a 100 países en la lucha contra la COVID-19. Aquí tenemos lista. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los Estados Unidos no quitan la el dedo del renglón. Luego de que hace meses anunciaran un donativo de millones de vacunas para sus vecinos de Canadá y México, este jueves fuentes revelaron que el gobierno del presidente Joe Biden ha accedido a comprar 500 millones de vacunas de Pfizer/BioNTech para donarlas a la comunidad internacional en su intento por acabar con la pandemia de covid-19. Citando fuentes no identificadas los diarios The New York Times, Wall Street Journal y Washington Post informaron que el mandatario de la nación se alistaría para anunciar el donativo durante su participación en la reunión del grupo de G7 que se realizará en Inglaterra este fin de semana. El presidente de Pfizer, Albert Bourla, acompañaría al presidente a la hora de hacer el anuncio sobre el donativo de dichas vacunas que además de aplicarse en adultos en Estados Unidos, ya se aplican también a niños de 12 a 16 años. Según se asegura las primeras 200 millones de dosis se distribuirán en este 2021 por medio de Covax, la alianza internacional para la distribución de vacunas y los 300 millones restantes se distribuyan a principios del 2022. El presidente Joe Biden y la primera dama, Jill Biden, arribando al aeropuerto de Cornwall, en Inglaterra, donde se celebrará la cumbre del grupo G-7 y donde se espera que el mandatario anuncie el donativo de 500 millones de vacunas para combatir la covid-19: presidente Joe Biden en la cumbre del G-7 Credit: Getty Images Esta es la lista de países que recibirán las 500 millones de vacunas: De bajos ingresos: Afganistán, Benín, Burkina Faso, Burundi, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo, Eritrea, Ethiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Corea del Norte, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Nepal, Niger, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Tadjikistán, Tanzania, Togo, Uganda y Yemen. De ingresos medio-bajos: Angola, Argelia, Bangladesh, Bhután, Bolivia, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Comoros, Congo, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, El Salvador, Ghana, Honduras, la India, Indonesia, Kenya, Kiribati, Kirguistán, Laos, Lesotho, Mauritania, Micronesia, Moldavia, Mongolia, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Paquistán, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, islas Salomón, Sri Lanka, Sudán, Suazilandia, Timor Oriental, Túnez, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam, Cisjornadia y Franja de Gaza, Zambia y Zimbabwe. Otros países elegidos por la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial (AIF): Dominica, Fiji, Granada, Guyana, Kosovo, Maldivas, Islas Marshall, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tonga, Tuvalu. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

