Vacuna de Pfizer contra la Covid-19 podría ser aprobada para niños de 12 a 15 años en unos días La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) estaría por dar su aprobación extraordinaria la próxima semana. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muy pronto los niños entre 12 y 15 años podrían ser elegibles para recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19. Así se dio a conocer este lunes luego que The New York Times citara a una fuente asegurando que la empresa ha solicitado la autorización de emergencia para su uso en menores de 12 a 16 años. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) estaría por dar su aprobación de emergencia para el uso de dicha vacuna y dicha aprobación podría llegar tan pronto como la próxima semana, informó por su parte este martes la cadena CNN citando fuentes en el gobierno federal. Según se afirma hacia fines de marzo pasado los laboratorios Pfizer realizaron estudios clínicos con 2,260 adolescentes de entre 12 y 15 años que mostraron la eficacia de la vacuna en un 100% y que al parecer han mostrado ser bien toleradas por los participantes en las pruebas. En dichos estudios se observó que los niños recipientes de la vacuna presentaron algunos efectos secundarios similares a los desarrollados en adultos jóvenes. Estos incluirían dolor, fiebre, escalofríos y fatiga y se presentarían con mayor frecuencia después de la segunda dosis. Portavoces de Pfizer indicaron en su momento que dicho estudio planea dar seguimiento a los participantes durante otros dos años para recabar información adicional sobre la protección a largo plazo. "Aunque la FDA no puede predecir cuánto tiempo llevará el análisis de la información, la agencia revisará la solicitud [de Pfizer] de manera tan expedita como sea posible, usando un enfoque riguroso y científico", indica CNN. Afortunadamente, la vacuna de Pfizer-BioNTech no sería la única en puerta puerta para los menores de edad. Moderna también está realizando estudios con voluntarios de entre 12 y 17 años y los resultados se darán a conocer a mediados de año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Vacuna de Pfizer contra la Covid-19 podría ser aprobada para niños de 12 a 15 años en unos días

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.