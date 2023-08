Las estadísticas de la diabetes en la comunidad latina siguen siendo alarmantes La población latina continúa liderando las cifras de diagnósticos de diabetes en Estados Unidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La diabetes se ha transformado en las últimas décadas en uno de los peores enemigos de la salud de la población de Estados Unidos y así lo continúan demostrando las alarmantes estadísticas sobre esta enfermedad. Se estima que el 40% de la población en el país enfrenta alguno de los diferentes tipos de diabetes, según cifras compartidas en el más reciente Reporte Nacional de Diabetes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este porcentaje se traduce en que alrededor de 133 millones de personas padecen esta enfermedad. Los índices generan más preocupación aún al exponer que de estos 133 millones, más del 63% no sabe que sufre de diabetes. Eso quiere decir que unos 84 millones viven su día a día sin el conocimiento de que este adversario silencioso está deteriorando su salud. Diabetes Credit: Getty Images Además de que la diabetes continúa siendo uno de los padecimientos que más vidas se cobra en el país, también está altamente asociada con el diagnóstico de otros graves padecimientos, como afecciones cardiacas, cánceres, enfermedades de riñones e hígado, pérdida de la visión y hasta amputaciones. ¿Tiene la población latina más riesgo de sufrir diabetes? Sí, los hispanos de los Estados Unidos se encuentran entre los más propensos a desarrollar diabetes tipo 2. Los CDC aseguran que las poblaciones afroamericana y latina encabezan los listados de las comunidades del país con mayor riesgo de enfrentar un diagnóstico de esta enfermedad. Aunque el factor de riesgo de la población en general de Estados Unidos de desarrollar diabetes tipo 2 en su edad adulta es del 40%, para los latinos este índice se incrementa a un 50%. Traduciéndose en que uno de cada dos hispanos corre el riesgo de padecer esta enfermedad. A este índice de riesgo se suma que nuestra comunidad también es más propensa a padecerla a una edad más temprana. Lo terrible de estas estadísticas se ve reflejado en que la diabetes se ha transformado en los últimos años en la quinta mayor causa de muerte entre la comunidad latina del país. Superada tan solo por el cáncer, las enfermedades del corazón, las muertes por accidente y los derrames cerebrales. ¿Qué factores nos hacen estar más en riesgo? Los factores de riesgo pueden ser diferentes para cada persona, pero los expertos coinciden en que la población latina tiene un mayor índice de padecer diabetes debido a la falta de actividad física, una dieta poco saludable, el consumo excesivo de alcohol, un historial familiar de la enfermedad y elementos derivados de la genética. Perder peso cuando tienes diabetes Perder peso cuando tienes diabetes | Credit: Getty Images Aunque los componentes familiares y genéticos pueden estar fuera de nuestro control, el sedentarismo y una alimentación inadecuada son dos elementos en los que podemos enfocar nuestra atención para prevenir la diabetes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo podemos enfrentar la enfermedad? Los expertos explican que tres pilares para evitar y controlar la diabetes tipo 2 son llevar una dieta saludable y balanceada, incluir en nuestra rutina diaria la actividad física y mantener un peso ideal. Trabajar en estos tres elementos es fundamental para negar la entrada a nuestras vidas de esta enfermedad. La batalla contra la diabetes inicia con pequeños cambios en nuestros hábitos. Reducir el consumo excesivo de carbohidratos y bebidas alcohólicas, realizar caminatas diarias e intentar rebajar un 7% de tu peso -si estás en sobrepeso- son algunos de los primeros pasos que se pueden dar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las estadísticas de la diabetes en la comunidad latina siguen siendo alarmantes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.