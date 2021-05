Hallan COVID-19 en el tejido del miembro viril; incrementaría el riesgo de impotencia Alertan por mal que ocasionaría disfunción eréctil y que podría llevar a la impotencia sexual tras descubrirse COVID-19 en el pene de quienes tuvieron el virus. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Autores de un reciente estudio médico está sonando las alarmas sobre el posible riesgo que representa para la población masculina el contagio de la COVID-19. Médicos encontraron que el virus estaba presente en el tejido del pene 6 meses después de que pacientes se recuperaran de la enfermedad. Ahora se teme que el mal pueda, incluso, llevar a la impotencia sexual. El problema lo causaría una condición conocida como disfunción endotelial (DE) que ocurre cuando los vasos sanguíneos dejan de realizar sus funciones de manera regular. El tejido que rodea dichos vasos se daña y dicho daño, sugieren múltiples expertos, acaba por dañar partes del cuerpo, más allá de los riñones y pulmones, como comúnmente se creía. "La disfunción endotelial subyacente que ocurre a causa de la COVID-19 puede penetrar las células endoteliales y puede afectar a los órganos, incluyendo al pene", aseguró el doctor Ranjith Ramasamy, M.D., profesor y director de medicina reproductiva y cirugía de la Miller School, en la Universidad de Miami al dar a conocer el resultado de sus estudios por medio del World Journal of Men's Health. Por medio de dichos análisis se estudiaron los tejidos de dos hombres -uno de 65 y otro de 71 años- con historial de COVID-19 y se contrastaron con los de otros dos caballeros que nunca se contagiaron del coronavirus. Uno de dichos hombres con covid-19 fue hospitalizado y el segundo sólo experimentó síntomas ligeros. Los médicos encontraron que el coronavirus estaba presente en el tejido del pene de los dos hombres que padecieron COVID-19 y que ambos presentaban disfunción endotelial. Los otros dos sujetos del estudio que nunca padecieron covid-19 no tenían rastro alguno del virus "Cuando al hombre se le ofrezca la vacuna de la COVID-19 debería tomarla", asegura el doctor Emmanuele A. Jannini, profesor de endocrinología y medicina sexual de la Universidad Tor Vergata, en Roma. "Podría tener el beneficio adicional de prevenir la disfunción eréctil". encuentran covid-19 en el tejido del pene Credit: Getty images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adicionalmente, los dos caballeros recuperados de covid-19 reportaron tener problemas para tener una erección. "Este estudio es, primero, para demostrar la presencia del virus de la COVID-19 en el pene mucho tiempo después de la infección inicial en los humanos", se afirma en el estudio. "Nuestra historia también sugiere que una disfunción endotelial celular esparcida a causa de la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 puede contribuir en una disfunción eréctil como resultante". El estudio refleja lo encontrado por medio de un estudio realizado en Italia y cuyos resultados fueron revelados en abril. Luego de analizar datos de 6,821 participantes mayores de 18 años se determinó que la disfunción eréctil es 6 veces más elevada en los hombres que contrajeron el coronavirus. "Cuando al hombre se le ofrezca la vacuna de la COVID-19 debería tomarla", asegura el doctor Emmanuele A. Jannini, profesor de endocrinología y medicina sexual de la Universidad Tor Vergata, en Roma. "Esto le da un significado absolutamente distinto al usar una mascarilla y dejársela puesta. Podría tener el beneficio adicional de prevenir la disfunción eréctil". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Hallan COVID-19 en el tejido del miembro viril; incrementaría el riesgo de impotencia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.