Emilio Estefan se pone la vacuna del coronavirus y da testimonio de ello: "Hoy decidí tomar el riesgo" En honor a la vida y todas esas personas que la perdieron, el productor cubano dio ejemplo y fue una de las primeras personas en dar este paso histórico. "Este es un camino para volver a la normalidad". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para ganar hay que arriesgarse y eso es precisamente lo que ha hecho Emilio Estefan. Él es una de las primeras personas que han dado el paso de vacunarse contra el coronavirus, un gesto que sirve de ejemplo y supone un avance en esta lucha contra este terrible virus. A través de sus redes sociales y con un mensaje esperanzador, el respetado productor cubano ha compartido su experiencia y su sentir, a corazón abierto, como todo lo que hace. "Después de muchas preguntas a los médicos en los que yo confío, todos me aseguraron que podía ponerme la vacuna. Por eso hoy decidí tomar el riesgo y ponérmela para finalizar este año. Y juntos tener una luz de esperanza", arranca su sincero escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De alguna manera es un tributo a quienes se fueron y también a quienes sufrieron este virus, entre ellos su esposa, Gloria Estefan. Las imágenes de Emilio en el hospital siendo vacunado es una invitación a creer que hay salida y luz al final del camino. "Pienso que si todo va bien este es un camino para para volver a la normalidad. Con fe todo lo podemos lograr", expresó emocionado en este mensaje. Gracias, querido Emilio.

Emilio Estefan se pone la vacuna del coronavirus y da testimonio de ello: "Hoy decidí tomar el riesgo"

