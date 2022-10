Elimina toxinas desde casa con esta sauna infrarroja ¿Acaso hay algo más relajante que disfrutar de las bondades de una sauna? Bueno, quizá ahora sí: tener todos sus beneficios sin salir de tu propia cama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esto es posible gracias a los aclamados saunas infrarrojos o portátiles, una innovación que te permite tener todos los beneficios de los baños de vapor en la comodidad de tu hogar. Los beneficios de las saunas infrarrojas son tan aclamados que incluso el ex entrenador de JLo, David Kirsch, se ha declarado asiduo a éstos. Gracias a la innovadora propuesta de la empresa MiHIGH, todos los beneficios de una sauna tradicional se han trasladado a una manta portátil que emite calor gracias a sus sensores infrarrojos. Una manera fácil y práctica de desintoxicar el cuerpo, reducir el estrés y quemar calorías desde la comodidad de tu hogar. Es una propuesta tan innovadora que incluso el otrora entrenador de JLo, David Kirsch, ha hablado de sus múltiples beneficios. "Yo uso mi sauna infrarroja de tres a cuatro veces por semana (…) particularmente después de una buena rutina de ejercicio ya que ayuda a relajar y restaurar mi cuerpo y mente", aseguró a través de un comunicado de prensa. Mujer joven en sauna infrarroja Mujer en sauna infrarroja | Credit: Getty Images Beneficios de la sauna infrarroja Según informó, se cree que las ondas infrarrojas son efectivas en remover las toxinas de la piel a través de la transpiración. Cerca del 80% del sudor es agua, mientras que el resto es colesterol, grasas, metales pesados, ácido sulfúrico, sodio, entre otros elementos. Así, una sesión de sauna infrarrojo es igual a un profundo détox. Otros de los beneficios de la sauna de MiHIGH que se pueden obtener en tan sólo una sesión son: Quemar hasta 600 calorías en una sesión de 45 minutos.

Restaurar la masa muscular después de una rutina intensa de ejercicio.

Ayudar a liberar el estrés.

Eliminar toxinas.

Mejora la calidad el sueño. Así que si estás a tope con el ejercicio, la buena alimentación y el cuidado personal?, no hay nada mejor para complementar tu wellness pack con la sauna portátil de MiHIGH. Aunque es altamente efectiva en personas cuyo entrenamiento es de alto rendimiento, este tipo de sauna puede ser utilizado por cualquier persona sin importar su nivel de actividad física. Cómo usarla Debido a la excesiva transpiración de las saunas, es importante que antes de usarla te asegures de estar lo suficientemente hidratada y tengas agua adicional al alcance. Coloca tu sauna en una superficie que sea resistente al calor como, por ejemplo, tu cama. Después, ajusta la temperatura con el control incluido. Viste ropa cómoda y deportiva que te permita estar tranquilamente de 45 a 60 minutos dentro de la sauna. Acuéstate dentro de la sauna y disfruta de este momento ya sea escuchando música, viendo tu serie favorita o simplemente relajándote. Al terminar, recuerda limpiarla con un poco de líquido desinfectante y una toalla.

