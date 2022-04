¿Cómo afecta a los niños la vacuna contra la covid-19? ¡Esto es lo que dicen los expertos! ¿Es segura?, ¿desde qué edad es recomendable?, ¿cuál es la mejor? Conversamos con la experta farmacéutica Gabriela Ziccarelli quien nos ayuda a responder las preguntas más comunes que tienen los padres de familia sobre el tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más de seis millones de muertes es el saldo que hasta el momento ha dejado el coronavirus en el mundo desde su aparición y Estados Unidos continúa siendo el país en donde más vidas ha cobrado. Razones por las cuales la vacunación de nuestras familias es una prioridad para proteger su salud. La inmunización se ha transformado en la mejor forma de prevención y esto ahora incluye a los más chicos de casa, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la vacunación para niños desde los 5 años desde finales del 2021. Sabemos que la seguridad de tus pequeños es de vital importancia, así que invitamos a la experta farmacéutica Gabriela Ziccarelli para ayudarnos a responder las preguntas más comunes que tienen los padres de familia acerca de la vacunación de los niños contra la covid-19. Vacuna Credit: Getty Images ¿Es recomendable que los niños se vacunen contra la covid-19?

"La covid-19 se ubica como una de las 10 causas de muertes principales entre niños de 5 a 11 años. Algunos niños pueden sufrir una covid prolongado. Además, el impacto de la covid-19 va más allá de la infección. Puede afectar su bienestar social, emocional, interrumpir la escuela u otras actividades diarias… Las investigaciones han encontrado que las vacunas protegen a los niños de enfermedades graves, hospitalizaciones, muerte o el desarrollo de complicaciones a largo plazo si contraen la covid-19". ¿Qué edad deben tener mis hijos para poder vacunarse?

En octubre del 2021, la FDA expidió una autorización de emergencia para que los niños desde los 5 años pudieran acceder a la vacuna de la covid-19 como método de prevención, explica la experta. ¿Es seguro vacunar a los niños contra la covid-19?

"La vacuna contra la covid-19 está siendo objeto de la vigilancia de seguridad de vacunas más intensa de la historia. La decisión de la FDA de aprobar la inmunización para los niños estuvo basada en una extensa investigación sobre su eficacia". ¿Qué efectos secundarios puede tener la vacuna en mis hijos?

"Según la FDA Y Pfizer, de manera similar a los millones de adultos y adolescentes vacunados, los efectos secundarios notificados más comúnmente en niños participantes en el ensayo clínico fueron efectos secundarios leves anticipados, como dolor o hinchazón en el lugar de la inyección … estos efectos secundarios son signos de que tu cuerpo está creando protección y deberían desaparecer a los pocos días". Según información compartida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) otros síntomas que podrían aparecer son cansancio, dolor de cabeza y muscular, escalofríos, fiebre y náuseas. Ziccarelli recomienda que si algún efecto secundario persiste por varios días es importante comunicarse con un farmacéutico o médico de confianza. Vacuna Credit: Getty Images ¿Cuál es la vacuna recomendada para niños?

Pfizer-BioNTech es la vacuna que ha sido autorizada para niños entre 5 y 11 años, al igual que para jóvenes entre 12 y 17 años, asegura la farmacéutica. ¿Cómo preparar a los chicos para su vacunación?

La mejor forma de que tus pequeños estén preparados es hablar con ellos con anterioridad y explicarles todo lo relacionado con su vacunación. Nada mejor que una buena comunicación para que los chicos entiendan todo acerca de la importancia que tiene este paso para la protección de su salud y la de sus seres queridos. ¿Tiene algún costo la vacunación de los niños?

Las vacunas para niños y jóvenes están disponibles sin costo alguno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Dónde pueden vacunar a mis hijos?

La mejor forma de encontrar un lugar cercano y autorizado para que tus hijos reciban la vacuna contra la covid-19 es visitar el sitio en línea Vacunas.gov, en el que tendrás acceso a toda la información detallada que necesitas sobre centros de inmunización. Nuestra invitada también recomienda como muy buena opción tu farmacia Walgreens más cercana, que te da la oportunidad de programar citas a través de su página web o su línea telefónica 1-800-WALGREENS.

