Nancy Álvarez habla en exclusiva sobre su nuevo show sexual En una entrevista exclusiva, la doctora Nancy Álvarez habla sobre su regreso con el show digital Dra. Nancy sobre sexo. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante un momento de introspección en su casa en Miami, la doctora Nancy Álvarez decidió que debía tender su mano a quienes le pedían consejo a gritos en estos tiempos tan difíciles. “Me dije a mí misma que yo sería un ser humano egoísta y hasta malo si viendo la necesidad que hay en este momento no [hiciera] algo, porque tenemos que reinventarnos”, cuenta la dominicana de 69 años, que ha puesto en marcha el show digital Dra. Nancy. “Tenemos que ver cómo nos acostumbramos a la pandemia y vivir sin estar tan preocupados por ella ni angustiados”, aconseja la sexóloga. “Quiero hablar libremente y de acuerdo a la ciencia”. SUBSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía El show, que se verá de lunes a viernes en Facebook, Instagram y Twitter, constará de segmentos como “Mi doctor y yo”, “Chaca chaca sin límites”, “Entre mujeres” y “La cena está servida”, en los que se abordarán temas relacionados con la sexualidad, el amor y la cultura. “Si nos ponemos tristes, se baja el sistema inmunológico”, advierte. “Hay que buscar salidas ante la situación que vivimos”. Image zoom Credit: Cortesía Por supuesto que la personalidad y el peculiar sentido del humor de la doctora serán unos de los ingredientes más ricos del proyecto, en el que también participa su esposo Álvaro Skupin. “Pretendemos que la gente se divierta con mi programa”, explica. “Que se acueste con una sonrisa y con el cerebro lleno de información”.

