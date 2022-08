La doctora Maribel Pedrozo te cuenta todo lo que debes saber del vitiligo ¿Qué es el vitiligo y por qué aparece?, ¿cuáles son los tratamientos que existen? Conversamos con la doctora Maribel Pedrozo para aclarar estas y otras importantes preguntas sobre esta afección de la piel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras años de investigación, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) aprobó el pasado julio el uso de un nuevo tratamiento contra el vitíligo. Se trata de la crema Opzelura. De ese avance y todo lo que hay que saber de esta dolencia conversamos con la doctora Maribel Pedrozo, que explicó las causas, síntomas y los más recientes avances en la ciencia en torno a esta afección de la piel. En una entrevista en el segmento 'A tu salud' del programa People VIP, la especialista explicó que el vitiligo se define como una falta de pigmentación en la piel por la deficiencia de la melanina y se cree que se produce por varios factores, entre ellos el estrés o la excesiva exposición al sol. "Todavía sigue la incógnita de dónde viene. Es hereditaria en un 30%, hay predisposición genética y lo otro es que no se sabe [si es] inmunológica o inmunodepresiva. A medida que se avanza en los estudios tanto en medicina tradicional china como en la de nosotros nos damos cuenta que hay un factor estrés y exceso de sol. Se cree que [se desarrolla] en las personas que han tomado mucho sol no importa el tipo de piel", sostuvo la experta, también conocida como la alquimista de la belleza. Vitiligo Credit: Getty Images / Leo Patrizi Pedrozo aclaró que el vitiligo es una afección benigna y no afecta ninguno de los órganos vitales del cuerpo, solamente la piel. Eso sí, puede tener repercusiones en la salud mental, ya que las personas pueden sentirse inseguras o con estrés debido a las manchas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenemos que saber que esta es una enfermedad que se frena, no va a desaparecer, hasta el momento no hay una cura definitiva y sí hay tratamientos que hacen que el pigmento vuelva a subir a la piel, pero a largo plazo no sabemos qué tan efectivos son porque son estudios que apenas están saliendo", expresó. Maribel Pedrozo Credit: Cortesía Si quieres saber más sobre cuáles son los tipos de vitiligo y cuáles son los suplementos vitamínicos recomendados para contrarrestarlo ¡mira la entrevista completa colgada arriba!

