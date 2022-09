Conoce los pasos a seguir para mantener un colesterol saludable Con motivo del Mes Nacional para crear Conciencia sobre el Colesterol, el Dr Juan Rivera explica qué pasos podemos adoptar para evitar o reducir niveles altos de colesterol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El colesterol alto se ha convertido en un grave problema de salud para la comunidad hispana. De acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, el 48 por ciento de los latinos en Estados Unidos y el 45 por ciento de las latinas sufren de colesterol alto o colesterol alto límite. Por lo que es vital tomar las medidas necesarias para evitar un padecimiento grave de la enfermedad. El cardiólogo puertorriqueño Juan Rivera comparte algunos consejos para mantener un nivel de colesterol saludable. "Hay dos tipos de colesterol. Está el colesterol malo, que es el LDL, y el colesterol bueno, que es el HDL", explicó el Dr Juan en una intervención en People VIP. "Si el HDL está alto, perfecto, queremos que el colesterol bueno esté alto, eso es lo que queremo. Cuando el malo está alto, ahí obviamente ya tenemos que hacer algún tipo de intervención". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dr. Juan Rivera Credit: Omar Cruz para People en Español; Arreglo personal: Aura Ramos; Estilista en el set: María A. Zárraga/Trendy Group El doctor detalló que cuando el LDL está alto, las partículas de colesterol penetran la pared de las arterias, lo que lleva a un infarto o un derrame cerebral. "Cuando hay bastante acumulación de colesterol, se van formando estas placas que se pueden romper en algún momento y causar un infarto de corazón si estamos hablando de las arterias coronarias, o un derrame cerebral, si estamos hablando de las arterias en el cerebro", dijo. El médico enfatizó que por lo general, cuando no es por una cuestión genética, no se presentan síntomas cuando se tiene el colesterol alto, por lo que es importante realizarse los exámenes de sangre requeridos para determinar si padece de esta enfermedad. Salud Credit: Getty Images / Thianchai Sitthikongsak Para prevenir esta dolencia, Rivera recomienda realizar cambios en la rutina diaria, como ejercitarse, mantener un peso ideal, comer una dieta saludable y balanceada, que incluya frutas, vegetales, granos y buenas proteínas. Sin embargo, en los casos avanzados con incidentes de salud previos, el médico recomienda recurrir a medicamentos especializados para bajar el colesterol. Pero lo más importante es realizarse las pruebas correspondientes. Para saber más sobre el tema ¡mira el video colgado arriba!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce los pasos a seguir para mantener un colesterol saludable

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.