Dr. Juan habla sobre la causa de la muerte de Julián Figueroa: "Es raro que alguien menor de 30 tenga un infarto de corazón, [pero] puede ocurrir," El Dr. Juan Rivera habló en Despierta América y en sus redes sociales sobre la causa de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de la actriz Maribel Guardia y el fallecido cantante Joan Sebastian Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la sorpresiva muerte del cantante Julián Figueroa debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, el Dr. Juan habló sobre las posibles causas que provocaron el deceso del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. "Lo que tenemos que hacer es no generalizar, es raro que alguien de 26 y 27 años alguien menor de 30 tenga un infarto de corazón [pero] puede ocurrir, aquí lo importante es saber el por qué", dijo en galeno en el programa Despierta América (Univision). "Hay gente que tiene diabetes tipo 1 no controlada con intervención arterial a temprana edad, una enfermedad congénita en las arterias de corazón, esas pueden ser causas de un infarto de corazón a temprana edad". Sin embargo, según Rivera la causa principal de un infarto es "cuando se va desarrollando placa en las arterias del corazón y se rompe causando un infarto". "Él estaba muy joven para eso", dijo. "Otra causa puede ser un problema de coagulación que no se haya detectado, otra causa en un paciente joven ya sea a un medicamento recetado o no recetada, esa parte toxicológica. No conozco los detalles de este caso en particular, pero esas son las cosas que uno piensa cuando hay un infarto del corazón en una gente joven". El hijo menor de Sebastian falleció la madrugada del lunes, fue Guardia quien confirmó públicamente la noticia este lunes a través de un comunicado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano", comenzó compartiendo la actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Corona de lágrimas y Muchacha italiana viene a casarse. Guardia explicó que anoche "encontraron inconsciente" a su hijo en su cuarto mientras ella estaba en el teatro. "Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno", detalló. "El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular". Doctor Juan Rivera y Julian Figueroa Credit: Mezcalent.com (2) Por último, la actriz pidió comprensión y respeto por el difícil momento que están atravesando como familia e informó que "sus honras fúnebres se realizarán en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron". La esposa y madre del hijo de Julián, Imelda Garza Tuñón, así como José Manuel Figueroa, el hermano mayor del también actor externaron públicamente la pena y el dolor que las causó su partida.

