El doctor Cotton sobre las vacunas contra covid-19: "Los pediatras insistimos. Son muy importantes" En exclusiva el pediatra argentino y vocero de la Academia Americana de Pediatría resalta la importancia de la vacunación, especialmente en niños con diabetes y enfermedades crónicas. La vacunación contra el covid-19 para los niños entre 5 y 11 años sigue disponible en todo el país. Millones de niños a lo largo y ancho del país ya han sido inoculados completamente con sus dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Sin embargo muchos niños quedan por vacunar, ya sea porque recién han alcanzado la edad suficiente para recibir la vacuna (de cinco años para arriba) o porque sus padres no los han llevado aún a las farmacias, clínicas y centros de vacunación donde se encuentra disponible la vacuna de covid-19 con la dosis especial para ellos. Aunado a eso la información que surge día a día puede confundir a los padres. Recientemente apareció un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que apunta a que los menores de 18 años que han tenido covid-19 han recibido un diagnóstico de diabetes. Por ello hemos recurrido al doctor Andrés Cotton para hablar del tema. Aquí un extracto de nuestra conversación con el pediatra argentino, vocero de la Asociación Americana de Pediatría y celebridad televisiva que durante años ha dado consejo médico a través de las cadenas CNN, Univision y Telemundo, por mencionar algunas. -Cuéntenos doctor: ¿cuál es la correlación entre el Covid-19 y las posibilidades de que menores de edad desarrollen diabetes?, según este estudio publicado recientemente por los CDC. ¿ha visto usted este estudio o uno similar?

En regla general mundialmente se calcula que uno de cada 350 niños menores de 18 años tienen diabetes. Salieron varios artículos diferentes al covid-19 y a la diabetes tipo 1. Hay uno [publicado] en San Diego, CA, que dice que en la pandemia aumentaron los diagnósticos de la diabetes tipo 1, pero no esta comprobado que sea relacionado a la enfermedad del covid-19. Durante la pandemia sí se vio un aumento. Lo que se está estudiando es si el COVID-19 indujo más casos o se produjeron más casos de diabetes secundarios al covid-19. Esos estudios, por lo que que yo leí de los CDC y el estudio de San Diego son muy buenos pero no son taxativos, para decir que sí, que el covid-19 hizo que hubiesen más casos de diabetes tipo 1 en los niños. Dr. Andrés Cotton Credit: Facebook / Dr. Andrés Cotton -Doctor entonces la vacuna es importante tanto para mayores o menores de edad para tartar de evitar el contagio y además evitar secuelas a largo plazo llámese diabetes juvenil o long Covid. ¿Correcto?

Sí. Por eso nosotros siempre. Los pediatras insistimos en esto: Las vacunas son muy importantes porque obviamente previenen las formas graves de covid-19 y a veces previenen el covid por sí mismo. Todavía no sabemos qué es lo que produce en covid o el long covid y hay una relación también, en algunos casos, con la diabetes en los niños, es mucho mejor vacunar al paciente y prevenir la enfermedad que tener la enfermedad. No sabemos lo que va a pasar con ese niño a futuro [porque] tampoco tenemos tanto tiempo de observación.Por eso insistimos muchísimo en la vacunación de los niños. Los chicos que tienen diabetes son los primeros que se tienen que vacunar porque cualquier enfermedad, y especialmente el covid-19, se presenta con. Mayor gravedad en los pacientes que tienen una condición [médica] preexistente. "Como yo digo: [la vacuna de covid-19] fue una de las vacunas más probadas de la historia y los efectos secundarios son muy poquitos". Doctor Andrés Cotton, pediatra y vocero de la Asociación Americana de Pediatría -Ya que sabemos la importancia de la vacuna, ¿Cómo deben preparar los papás a sus hijos antes de recibir la vacuna de la Covid-19? ¿Qué precauciones debemos tener con sus medicamentos para la diabetes al momento de que los niños sean vacunados?

Depende de cada niño. Hay unos que no les gusta y lloran. Pero siempre hay que tratar de abordar al paciente o al niño con afecto, con cariño, con confianza que el niño está preocupado por él la diferente forma. Jugando, a veces, dándole un regalito o algo y muchas veces los niños se calman. -¿Qué debemos observar después de la vacuna en cuestión de reacciones negativas o alergias, específicamente para niños con diabetes pediátrica?

Afortunadamente no vemos muchos efectos adversos graves. Normalmente lo que pasa a veces les decimos a los padres que a veces el niño puede ser más inquieto porque le duele. Puede tener un poco de inflamación en el lugar de la aplicación. Es normal. Se puede aplicar hielo, puede tomar un antiinflamatorio, siempre preguntándole al doctor primero. Pero en regla general no hemos visto ningún tipo de complicación severa con respecto a la vacuna del covid-19. Si necesitas información actualizada sobre el COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

