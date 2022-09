Dieta desinflamatoria: estos son los alimentos que debes consumir y los que debes evitar El experto en nutrición Guillermo Rodríguez Navarrete, mejor conocido como Nutrillermo, nos explica en detalles los tipos de comidas que reducen la inflamación del organismo y mejoran la salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La inflamación crónica en el organismo puede provocar enfermedades degenerativas y acortar la esperanza de vida. Por eso conversamos con el nutricionista Guillermo Rodríguez Navarrete sobre la importancia de cuidar la salud a través de los alimentos que consumimos y así prevenir trastornos en nuestro cuerpo. En una entrevista en People VIP, Rodríguez, quien es también integrante del Colegio Americano de la Nutrición, dijo que lo ideal es "comer lo que comíamos cuando no había inflamación", es decir, retomar la dieta de nuestros ancestros como huevos, pescados, carnes y aceites naturales, como el de oliva. Nutrillermo resaltó tener cuidado en los restaurantes, ya que asegura que allí se usan mezclas de aceites vegetales que son los que mayores causantes de inflamación hoy en día. Además, explicó que es importante consumir todo tipo de animal marino, sobre todo cuando se crían en su ambiente natural, [no en granja] ya que están repletos de omega 3. Guillermo Rodríguez Guillermo Rodríguez | Credit: Cortesía de Guillermo Rodríguez "Si yo tuviera que elegir un alimento que es especialmente antiinflamatorio, es todo lo que venga del océano, del mar", afirmó. "Lo podemos comer de todas maneras y cuando se cría en su entorno natural es superantiinflamatorio", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre qué tipos de alimentos evitar, el experto dijo que reducir el consumo de cereales como el maíz, la soja y de carne de vacas criadas en ambientes antinaturales, ya que todos son fuentes de inflamación por su alto contenido de omega 6. Si quieres saber más sobre la dieta desinflamatoria, ¡mira la entrevista completa colgada en el video arriba!

