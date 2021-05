Detectan en Florida una variante de la peligrosa cepa brasileña de la Covid-19 Se reportan casos en dos condados; autoridades indican que hay por lo menos 11,800 casos de "cepas preocupantes" de la Covid-19 y que su contagio se ha acelerado. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Departamento de Salud del estado de Florida está sonando las alarmas luego de detectarse por lo menos dos casos de una variante de la peligrosa cepa brasileña de la Covid-19. Conocida científicamente como P.1.1, la cepa fue identificada en el país sudamericano en octubre pasado. Ahora se reportan ya dos casos de pacientes contagiados por la nueva variante y que ha sido identificada como P.2 El primer positivo fue detectado en un hombre de 72 años del condado de Broward, mientras que el segundo se identificó en una mujer de 51 del condado de Duval. Las cepas P.1.1 y P.2 varían ligeramente en su secuencia genética, informa The Sun Sentinel al respecto, al destacar la diferencia entre esta nueva variante detectada en la Florida y la surgida en Brasil y que además de ser altamente contagiosa es de alta peligrosidad pues puede volver a infectar a personas que ya padecieron de Covid-19. "Solo tenemos dos casos en Florida que tienen esa mutación extra y lo que esto significa aún está por verse. Si en un mes pasamos de dos a 500 casos [entonces] eso será preocupante".", acotó Marco Salemi, del Instituto de Patógenos de la Universidad de Florida a dicho diario. "No sabemos si las mutaciones harán a las actuales cepas más o menos agresivas, causa por la cual tenemos a gente alrededor del mundo monitoreándolas". El condado de Miami-Dade, en Florida ocupa el cuarto sitio a nivel nacional de positivos de Covid-19. Hasta la fecha se han registrado ahí 490,499 casos y 6,252 muertes, según cálculos de la Universidad Johns Hopkins. El estado tiene la mayor cantidad de casos ocasionados por "variantes preocupantes" de la Covid-19 con 11,800 positivos, más del doble de la quincena previa, lo cual indicaría que el contagio se está acelerando. De los 21.6 millones de residentes con los que cuenta el estado hasta el momento se han vacunado a aproximadamente 9 millones con por lo menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19. Eso representaría aproximadamente el 40% de la población estatal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Detectan en Florida una variante de la peligrosa cepa brasileña de la Covid-19

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.