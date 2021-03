Close

¿Debo hacerme la prueba de la covid-19 antes de que me apliquen la vacuna? La doctora Aliza explica qué hay que hacer antes de recibir las vacunas, especialmente en el caso de aquellos que tienen el coronavirus. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las vacunas contra la COVID-19 son una de las herramientas más eficaces que tenemos para combatir la pandemia. Una de las dudas más frecuentes es cómo proceder ante un diagnóstico positivo de covid-19. ¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de recibir la vacuna?, ¿hay que hacerse la prueba antes de la inoculación? Aquí, la doctora Aliza Lifshitz, reconocida internista mexicana, copresidenta y directora editorial del programa Vida y salud (HITN), aclara estas dudas en exclusiva para el público de People en Español. ¿Es cierto que hay que hacerse la prueba de la covid-19 antes de ponerse la vacuna, especialmente si ya tuviste la enfermedad? No es necesario hacerte la prueba para ponerte la vacuna. Sin embargo, si alguien sale positivo en la prueba sí se recomienda esperar 90 días antes de ponérsela. Pero para ponerte la vacuna no es necesario hacerse ninguna prueba; si uno se siente perfectamente bien, se puede poner la vacuna. ¿Por qué sigue habiendo resistencia entre muchos para ponerse la vacuna contra la covid-19? [Hay] gente que siempre ha estado en contra de las vacunas por historias completamente infundadas de que causan autismo, [algo] que cientos de estudios han confirmado, hace muchísimo tiempo, que es totalmente falso. Es más, el doctor que empezó con ese estudio perdió su licencia. Muchos de aquellos y las celebridades que siguen creando esas historias en línea van a seguir haciéndolo y probablemente no los vamos a convencer. Pero a las personas que tienen dudas y que están escuchando los mitos [en torno a la vacuna contra la covid], lo único que les recomiendo es que procuren buscar la información en lugares en que sea correcta. Desgraciadamente hay mucha desinformación y muchos mitos que se perpetúan en sitios que no dan la información correcta y de gente que realmente no tiene la licencia, no tiene los estudios y no los están ayudando. Creo que si tratan de buscar la información en sitios como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés); los institutos nacionales de salud; [sitios de internet] como Vida y Salud; [o] como la Clínica Mayo hallarán información basada realmente en la ciencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

