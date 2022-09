Todo lo que debes saber de la enfermedad del Alzheimer Yarissa Reyes, directora de diversidad, equidad e inclusión de la Asociación de Alzheimer, habla de esta terrible enfermedad que afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana se celebró el Día Mundial del Alzheimer, una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre los adultos mayores a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que afecta de una manera desproporcionada a la comunidad latina en Estados Unidos. "El alzhéimer lleva muchos cambios. Comienza mucho antes de que aparezcan estos signos de pérdida de memoria. Los investigadores creen que no hay una sola causa de la enfermedad de Alzheimer. Es probable que se desarrolle a partir de múltiples factores, como la genética, el estilo de vida, el medio ambiente", explicó la directora de diversidad, equidad e inclusión de la Asociación del Alzheimer, Yarissa Reyes, en una entrevista en People VIP. Alrededor del 13 por ciento de los hispanos mayores de 65 años padecen de alzhéimer y otros tipos de demencia. Además, los latinos son un 1.5 más propensos a contraer la enfermedad, por lo que la Asociación del Alzheimer hace un llamado a educarse sobre los síntomas y cuidados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yarissa Reyes Yarissa Reyes | Credit: Cortesía Yarissa Reyes Toda vez cumplidos los 65 años, el riesgo de padecer la enfermedad se duplica cada cinco años y las probabilidades de padecer la enfermedad son mucho mayores cuando se tiene un familiar inmediato que la sufre. Entre los síntomas puede haber, entre otros, cambios de memoria que dificultan la vida diaria, dificultad para desempeñar las tareas habituales en casa, desorientación, falta de comprensión de imágenes visuales, problemas de visión o problemas con el uso de palabras. Anciana Credit: Getty Images / Triocean "Si alguien enferma, mi mayor consejo sería pedir ayuda. El cuidado de una persona con alzhéimer o algún otro tipo de demencia, a menudo involucra a un equipo completo de personas. No puede ser solamente una persona [porque] es una enfermedad bien difícil. Hay muchos cambios en las diferentes etapas, así que tener un equipo de ayuda [es importante]", recomendó Reyes. La segunda recomendación y quizá la más importante, es educarse sobre la enfermedad para estar preparados en caso de que llegara a suceder. Para más información visite la página de la Asociación del Alzheimer. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Todo lo que debes saber de la enfermedad del Alzheimer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.