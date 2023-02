Familia pide ayuda para salvar la vida de Darlene Chávez, una bebé de seis meses La familia de Darlene Chávez, una bebé de seis meses, pide ayuda para salvar la vida de la niña. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir

Con solo seis meses, la bebé Darlene Chávez lucha por su vida. La niña tiene una enfermedad que solo se cura con un trasplante de hígado y sus familiares piden desesperadamente un donante. El tiempo de la pequeña se agota, ya que según sus médicos, tiene sangrado interno, reporta Univision. La niña necesita un transplante parcial de hígado lo antes posible tras ser diagnosticada con atresia biliar en octubre. Sus doctores en Los Ángeles Children's Hospital (CHLA) le pronostican unos tres meses de vida o menos si no recibe el transplante. "Solo necesita un pedacito de hígado para sobrevivir", dijo su abuela Zoila Chávez a Univision 34 Los Ángeles. La pequeña fue hospitalizada el 22 de enero tras sufrir atresia biliar o itericia, una obstrucción de los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Darlene Chavez Darlene Chavez | Credit: GoFundMe La bebé tiene un alto nivel de bilirrubina en la sangre y para recuperarse solo necesita una parte de hígado que sea compatible. Un potencial donante puede ser cualquier persona que tenga el tipo de sangre O+. La niña también puede recibir la donación de alguien recién fallecido. Darlene Chávez está en la lista de espera de United Network for Organ Sharing (UNOS). "Cuando entró al hospital, era el número 18", dijo su abuela Zoila Chávez. Hace dos semanas, la subieron a la posición 25 y esta semana a Darlene la subieron al 35". Sus padres han tenido que renunciar a sus trabajos para cuidarla. La familia pide ayuda y oraciones. Una cuenta de GoFundMe fue abierta para ayudarlos a cubrir los gastos durante esta crisis de salud de la niña.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Familia pide ayuda para salvar la vida de Darlene Chávez, una bebé de seis meses

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.