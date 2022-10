Famosa piloto de Nascar habla de su decisión de remover sus implantes de seno La piloto de Nascar Danica Patrick cuenta porqué decidió quitarse sus implantes mamarios y espera que su testimonio ayude a otras mujeres. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danica Patrick Credit: AMANDA FRIEDMAN La piloto de Nascar Danica Patrick reveló que vivió una pesadilla durante cinco años por sus implantes de seno. Danica habló con PEOPLE sobre la crisis de salud que cambió su vida. La piloto de 40 años dijo que se puso implantes de seno en noviembre del 2014 porque pensó que la harían sentir "más femenina y sexy". Sin embargo, tres años después de su cirugía estética, en el 2017, comenzó a tener síntomas como fatiga, aumento de peso y pérdida del cabello. "Pensé que mis hormonas estaban mal", cuenta la atleta, quien no tenía la misma energía que antes. Un año después, uno de sus senos endureció como una roca y luego pasó lo mismo con el otro. "Durante años no abrazaba a la gente fuerte", cuenta sobre su miedo de que se reventaran sus implantes. También confiesa que se sentía insegura en la intimidad, temiendo que los hombres notaran que sus senos no eran reales. "Me hice cada examen que podía", cuenta sobre su búsqueda de respuestas a sus malestares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danica Patrick Credit: AMANDA FRIEDMAN A principios del 2022 descubrió que sus implantes podrían ser la causa de sus síntomas tras ver videos en las redes sociales sobre la enfermedad de los implantes de seno, que reúne una serie de síntomas que padecen las mujeres poco después de ponerse implantes mamarios o años después de esta cirugía. Los cinco síntomas más comunes asociados con esta condición son: fatiga, dolor en las articulaciones, sentir confusión o niebla mental, ansiedad y pérdida del cabello. Danica Patrick Credit: AMANDA FRIEDMAN La FDA también reporta que mujeres con implantes mamarios pueden desarrollar un tipo de cáncer de linfoma no Hodgkin, conocido como BIA-ALCL. En abril Danica decidió quitarse los implantes y revela que se sintió mejor al instante. Su deseo es que otras mujeres no se sientan solas si están en una situación similar y que tomen acción y prioricen su salud. "Confía en tu intuición", aconseja. "Quítatelos y mira cómo te sientes". La piloto dice que aprendió una valiosa lección: "Perseguir la perfección es un callejón sin salida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famosa piloto de Nascar habla de su decisión de remover sus implantes de seno

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.