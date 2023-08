¿Cuál es la lonchera ideal para que los niños lleven a la escuela? El nutricionista colombiano Andrés Zapata nos comparte sus recomendaciones para que los chicos lleven loncheras más saludables en su regreso a la escuela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El inicio del nuevo año escolar está a la vuelta de la esquina y millones de chicos se preparan para retomar sus estudios luego de las vacaciones de verano. Con la llegada de la temporada de regreso a las aulas, para los padres también hace aparición una de las preguntas más comunes de esta época del año: ¿qué empacar en la lonchera de los niños? Encontrar ese balance ideal entre lo que ellos quieren y lo que deben llevar puede, en ocasiones, ser una misión imposible. Por ello invitamos al reconocido nutricionista colombiano Andrés Zapata para ayudarnos a entender cómo crear loncheras saludables para nuestros pequeños. Para el experto, es primordial que los padres den a las loncheras de los niños la importancia que requiere, ya que los alimentos que consumen son el combustible que les permitirá tener un buen rendimiento académico, estar saludables, potenciar su crecimiento y poder desempeñarse de la mejor forma en sus actividades extracurriculares. ¿Qué no puede faltar en sus loncheras? Uno de los elementos infaltables en la lonchera para los chicos deben ser las frutas. "Aparte de tener glucosa y fructosa -que es la energía-, tienen muchos micronutrientes, vitaminas, minerales, agua, fibra y tienen algo muy importante que está cobrando mucha importancia ahora que se llaman compuestos bioactivos. Es decir, tienen nutrientes que brindan beneficios para la salud de quien los consume", explica el nutricionista. Nutricionista Andrés Zapata Nutricionista Andrés Zapata | Credit: Cortesía de Andrés Zapata La inclusión de frutos secos también hace parte de las recomendaciones de Zapata. Estos alimentos proveen un aporte importante en el desarrollo y crecimiento de los pequeños, ya que incluyen calcio, selenio y zinc. "Almendras, pistachos, marañones, nueces, pecanas o semillas tienen muchísimo magnesio, selenio y zinc. Estos tres minerales están involucrados en el depósito de calcio dentro del hueso del niño, es decir, para que el niño tenga huesos fuertes". Desde luego, los vegetales no deben tampoco quedarse fuera de la lonchera de los chicos, ya que estos garantizan nutrientes indispensables para sus dietas. Y aunque es común que no estén en el top de sus alimentos favoritos, una presentación llamativa de los vegetales es la clave para hacer la diferencia, según explica nuestro invitado. Alimentos y productos que debemos evitar Así mismo como el experto nos habla de los alimentos indispensables en la lonchera de los chicos, también quiso advertir a los padres de familia sobre aquellos productos que definitivamente no deben incluirse en sus meriendas. Para Zapata es muy importante prestar atención a los ingredientes que incluyen algunos productos de paquetes ultraprocesados, como el glutamato monosódico y la tartracina. "Todos estos alimentos generan un placer enorme al paladar del niño, porque tienen esos dos compuestos básicos … si te pones a revisar esto, la tartracina ha demostrado producir hiperactividad en niños", asegura. Back to School Credit: Getty Images El nutricionista añade que estudios han confirmado que el consumo de este tipo de alimentos disminuye los picos de concentración de los niños hasta en un 50%, lo que sin duda puede tener un impacto en su rendimiento escolar. Consejos básicos para los padres Comunicación: Dejar que los chicos participen de la elección de los alimentos que van en sus loncheras es vital. Para el especialista en nutrición, es un proceso que se debe nutrir constantemente y que permitirá que disfruten de sus meriendas en el colegio. "El error más grande es no tener comunicación con ellos a la hora de tomar la decisión de qué quieren llevar. Respetando los gustos que ellos tienen por los alimentos y al mismo tiempo haciendo una elección nutricionalmente balanceada", comparte Zapata. Ir de compras con ellos: Además de dar la oportunidad a los chicos de hacer parte de la elección, llevarlos al supermercado puede ser una oportunidad de aprendizaje para ellos, ya que podemos enseñarles a elegir los alimentos adecuados. Organizar la lonchera con antelación: Uno de los errores más comunes es empacar los alimentos al último instante, esto ocasiona que la elección de los productos en muchas ocasiones no sea la adecuada. El consejo que nos da el nutricionista colombiano es que en lo posible, la lonchera se deje organizada por lo menos la noche anterior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ideas ganadoras para llevar Dale una mirada a las sencillas ideas que el nutricionista nos compartió y que son perfectas para incluir en las loncheras de los niños: Back to school Credit: Getty Images Vegetales: Tallos de apio, bastones de zanahoria o rodajas de calabacín combinados con trocitos de queso y fruta. "Son ideas muy sencillas (y) una forma en cómo uno puede incorporar el consumo de vegetales, que tal vez es de los alimentos más olvidados", comparte. Frutas: Piña picada en cuadritos con trocitos de fresas, acompañadas de yogurt sin azúcar añadidos y bajo en grasa. Snack: Galletas integrales que no tengan azúcares añadidos. Comida principal: Un sándwich de pan integral o un wrap de tortilla integral que incluya jamón, pavo, pollo o atún. Acompañantes: Humus, aguacate o guacamole.

