¿Sabías que agosto es el mes de la lactancia materna? ¡Mira estos consejos de una experta! ¿Por cuánto tiempo debes amamantar a tu bebé?, ¿cómo cuidar el pezón y evitar molestias? La ginecóloga Naty Cifuentes responde a estas y otras importantes preguntas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En este mes de agosto, que se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, conversamos con la doctora en ginecología y obstetricia Naty Cifuentes de las preguntas más frecuentes en torno al tema y de cuáles son los beneficios de esta práctica, tanto para la madre como para el bebé. En una entrevista en el segmento "A tu salud" de People VIP, la especialista colombiana explicó que lactar resulta en importantes beneficios para el bebé como, por ejemplo, fortalecer su sistema inmunológico o evitar las infecciones gastrointestinales, alergias o infecciones respiratorias graves. Asimismo, en la madre ayuda a prevenir una importante lista de enfermedades, como cáncer de ovario, de seno, diabetes y trastornos hipertensivos. En cuanto a cómo cuidar la piel y el pezón al momento de dar la leche al bebé, Cifuentes dijo que uno de los puntos más importantes es asegurarse de que haya un buen agarre de parte de la criatura porque así se evitan las laceraciones. Lactancia materna Credit: Getty Images / Jose Luis Pelaez "Para cuidar el área [del seno] existen muchas cremas en el mercado que son maravillosas con muchos ingredientes que son muy beneficiosos y ayudan a mantener el pezón humectado, que es lo más importante para que no se hagan grietas y además favorezcan la cicatrización", dijo. Naty Cifuentes Credit: Cortesía ¿Por cuánto tiempo debes amamantar a tu bebé? La especialista especificó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a las madres darle exclusivamente leche materna al bebé los primeros 6 meses de vida [mínimo] y que lo ideal es que se haga por lo menos hasta los 2 años. Si quieres saber más sobre el tema, mira la entrevista completa colgada arriba.

