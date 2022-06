¡Aquí están! Los consejos del Dr. Andrés Cotton para llevar a tus niños a vacunarse contra covid-19 En exclusiva el pediatra y vocero de la Asociación Americana de Pediatría ofrece valiosos tips para preparar a los pequeños para recibir su vacuna, ahora que ha sido aprobada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 21 de junio dio inicio en Estados Unidos la vacunación contra el Covid-19 para niños menores de cinco años, marcando un momento histórico en la lucha contra dicha enfermedad respiratoria que a la fecha ha cobrado más de 6.2 millones de vidas, según fuentes oficiales. A lo largo y ancho del país, padres de familia y tutores se preparan para llevar a los pequeñitos de entre seis meses y cinco años a obtener su primera vacuna. Las autoridades también alistan las dosis especialmente preparadas para los pequeños para que éstas sean administradas en centros autorizados. De acuerdo a la cadena CNN la oficina del Preparativos y Respuesta en el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS) ha entregado ya aproximadamente 2.7 millones de dosis especialmente preparadas para los niños menores de cinco años a lo ancho y largo del país. Bebé recibe dosis de vacuna Credit: Getty Images Recientemente People en Español charló con el doctor Andrés Cotton, un reconocido pediatra nacido en Argentina y residente en Miami y vocero de la Asociación Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés), que es un rostro reconocido en televisión gracias a su colaboración ofreciendo consejos de salud en CNN en Español, Univision y Telemundo, entre otras cadenas. Dr. Andrés Cotton Credit: Facebook / Dr. Andrés Cotton Aquí los sus valiosos consejos para preparar a los niños a recibir la vacuna y hacer el proceso más suave y llevadero para todos. Habla con ellos, trátalos con cariño y paciencia "Hay unos que no les gusta y lloran. Pero siempre hay que tratar de abordar al paciente o al niño con afecto, con cariño, con confianza que el niño está preocupado por él la diferente forma". "Los niños en general, por mi experiencia, están acostumbrados a vacunarse desde el primer día. Ellos ya saben, los padres les explican qué es por su bien cuando ya pueden entender. Hay que explicarles para que no se produzca algún trauma. Lloran, pero después están protegidos". ¡Consiéntelos! "A veces jugando, a veces, dándole un regalito o algo y muchas veces los niños se calman", prosigue el experimentado especialista. Estar preparado para después de que le pongan la vacuna "Afortunadamente no vemos muchos efectos adversos graves [de la vacuna]", explica el médico. "Normalmente lo que pasa a veces les decimos a los padres que a veces el niño puede ser más inquieto porque le duele. Puede tener un poco de inflamación en el lugar de la aplicación. Es normal. Se puede aplicar hielo, puede tomar un antiinflamatorio, siempre preguntándole al doctor primero. Pero en regla general no hemos visto ningún tipo de complicación severa con respecto a la vacuna del covid-19". Prioridad a los que padecen enfermedades crónicas "Los chicos que tienen diabetes son los primeros que se tienen que vacunar porque cualquier enfermedad, y especialmente el covid-19, se presenta con mayor gravedad en los pacientes que tienen una condición [médica] preexistente", asegura. "Siempre [hay] que consultar con el pediatra, pero las vacunas, en general, son más indicadas en aquellos pacientes que tienen una condición preexistente. Si tienen una enfermedad crónica ese paciente tiene que ser vacunado. Siempre consultar con el pediatra de cabecera que es el que conoce más al paciente".

