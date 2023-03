¿Qué tan perjudicial es para la salud no dormir lo suficiente? ¿Eres de aquellos que duerme menos de siete horas diarias? Ten mucho cuidado porque podría tener consecuencias negativas para tu salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dormir Credit: Getty Images Dormir, no hay duda, es uno de los grandes placeres de la vida. Pero en ocasiones nos vemos inmersos en situaciones y rutinas en las que no descansamos lo suficiente. Los expertos advierten de que convertirse el déficit de sueño en un hábito, puede traer serias consecuencias a nuestra salud. Según información compartida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que gran parte de la población no duerme el tiempo necesario, razón por la cual tomar conciencia sobre un buen dormir es más importante que nunca. Cada vez son más los expertos en salud que coinciden en afirmar que tener una buena rutina de sueño es una de aquellas "píldoras mágicas" y gratuitas para ayudarnos a llevar una vida saludable. Si eres de aquellos que duerme menos de siete horas diarias, dale una mirada a esta información: ¿Cuáles son las consecuencias de no dormir lo suficiente? Recientemente, el reconocido doctor Juan Rivera compartió a través de sus redes sociales un video explicando algunas de las consecuencias negativas más significativas de no llevar una rutina de sueño saludable. Aumento de peso, dificultad del organismo para controlar el nivel de azúcar en la sangre, aumento de riesgos cardiovasculares, e incremento en posibilidades de sufrir de ansiedad y depresión fueron algunas de las secuelas de no dormir bien que destacó el querido médico puertorriqueño. ¿Cuánto es considerado un tiempo apropiado de sueño? Aunque con el pasar de los años el ser humano puede necesitar menos horas de sueño, un estimado promedio para una rutina de descanso saludable de un adulto de más de 18 años se encuentra entre las siete y las nueve horas, según se explica en el sitio en línea de los CDC. ¿Los beneficios de dormir lo suficiente? Si bien el impacto negativo en nuestra salud puede ser una razón de peso para modificar patrones de sueño, los beneficios que trae dormir bien son sin duda una motivación adicional para aumentar las horas de descanso durante la noche. Un buena noche de sueño potencia los procesos de recuperación del cuerpo; reduce la posibilidad de aparición de enfermedades del corazón y diabetes; disminuye el estrés; mejora nuestras funciones cognitivas; protege nuestra salud mental; nos ayuda a mantener un peso saludable; y fortalece nuestro sistema inmune; tal y como lo explicó a CNN el doctor especialista en sueño Matthew Schmitt. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo puedo mejorar mi calidad de sueño y tiempo de descanso? Dormir Credit: Getty Images Así como creamos rutinas para nuestra alimentación, ejercicio y otros aspectos de nuestra vida cotidiana, los expertos recomiendan la creación de hábitos y rituales que nos ayuden a tener una buena noche de descanso, algo que se conoce como "higiene del sueño". Te compartimos algunas de las recomendaciones básicas de los CDC para que mejores tu dormir: Sé consistente con los horarios en los que te vas a dormir y en los que te despiertas. Asegúrate de que tu habitación esté libre de ruidos, que tenga una temperatura cómoda y que en lo posible no hayan luces. Deja fuera de tu habitación dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, tabletas, televisores y computadores. Antes de dormir evita las comidas grandes, el consumo de cafeína y el alcohol. Realiza ejercicio durante el día.

