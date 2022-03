Cómo podemos seguir protegiendo a nuestros hijos de la COVID-19 En muchos lugares ya no exigen el uso de mascarillas, ¿qué significa esto para los niños de 5 a 11 años y cómo podemos mantenerlos a salvo del coronavirus? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 11 de marzo se cumplirán ya dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declarara a la enfermedad viral de COVID-19 como una pandemia. A la fecha han fallecido en el mundo aproximadamente 5,952,771 personas, muchas de ellas menores de edad, según estimados de la Universidad Johns Hopkins, en Maryland. Poco a poco el número de casos ha ido descendiendo en muchos países, y con ello las reglas de confinamiento para prevenir los casos de covid-19. Ahora la atención se centra en las aulas debido a que múltiples estados —entre ellos algunos de los más poblados, como Nueva Jersey o Nueva York— han modificado sus mandatos para el uso de mascarillas en las escuelas, el cual ha dejado o dejará de ser obligatorio. Las nuevas reglas causan especial preocupación entre los padres de familia y tutores quienes se preguntan qué ocurrirá cuando los menores de edad comiencen a circular en las escuelas sin mascarilla. Según cifras oficiales hay 28 millones de niños de 5 a 11 años de edad en los Estados Unidos y en dicha población se han registrado hasta la fecha casi 2 millones de casos de COVID-19, algunos de ellos graves que han llevado a los enfermos a la hospitalización e incluso al fallecimiento. Afortunadamente, desde el 3 de noviembre pasado, los niños de entre 5 y 11 años de edad comenzaron a ser elegibles para recibir la vacuna para la prevención de la COVID-19. Así mismo, los niños de dicha edad que presentan factores que comprometen al sistema inmunológico y que recibieron ya su serie inicial de la vacuna Pfizer-BioNTech pueden recibir al cabo de 28 días un refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech, según informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). "Hasta mediados de octubre del 2021, los niños de 5 a 11 años han experimentado más de 8 300 hospitalizaciones por COVID-19 y casi 100 muertes por COVID-19", se asegura en la página oficial de los CDC. "De hecho, el COVID-19 es una de las 10 causas principales de muerte en niños de 5 a 11 años". Por ello, es especialmente crucial la importancia de la vacuna en dicha población ahora que el uso de las mascarillas se ha ido reduciendo en muchos espacios públicos y escuelas. Para quienes tienen dudas sobre la necesidad de la vacunación en niños de entre 5 y 11 años, es importante considerar la siguiente información de los CDC: Madre cuida a su hija Credit: Getty Images Vacunar a los niños puede ayudar a proteger a los miembros de la familia, incluidos los hermanos que no son elegibles para vacunarse y los miembros de la familia que podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente si se infectan.

La vacunación también puede ayudar a evitar que los niños se enfermen gravemente, incluso si contraen COVID-19.

Vacunar a los niños de 5 años de edad o más puede ayudar a mantenerlos en la escuela y ayudarlos a participar de manera segura en actividades deportivas, juegos y otras actividades grupales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

