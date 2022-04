¿Cómo saber si tu hijo es autista? La psicóloga clínica María Valcourt Rodríguez dice cómo detectar el autismo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El autismo es una dificultad en el desarrollo que ataca la comunicación y las relaciones sociales y por ende las emociones en los niños porque son hipersensibles a cierto tipo de estimulación, por eso tiene una base neurológica. Pero, ¿cómo detectarlo? ¿Cómo saber si tu hijo tiene autismo? La psicóloga clínica María Valcourt Rodríguez te ayuda a identificarlo. ¿Cómo se identifica el autismo? Identificar el autismo es cuestión de observar. Nosotros observamos y empezamos a explorar y evaluar ciertos tipos de destreza, por eso es que desde [que] los niños nacen hasta los 3 años, si los padres están abiertos a recibir observaciones podemos identificar el autismo más temprano, aquí no hay pruebas médicas. ¿Qué es el autismo? El autismo es una dificultad en el desarrollo que ataca la comunicación y las relaciones sociales y por ende las emociones en los niños porque. Son hipersensibles a cierto tipo de estimulación, por eso tiene una base neurológica. Boy holding colorful puzzle heart in front of his face. World autism awareness day concept Credit: Getty Images Entre los 18 meses y los 3 años podemos tener un cuadro de que hay deficiencias como que no tiene contacto visual o que aparezca con una mirada perdida, no es una mirada que está reaccionando ante la persona que quiere llamar la atención. No imitan como los otros niños. No reaccionan demasiado ante sonidos o ciertas cosas. Por eso se le llama el espectro autista, hay niños que tienen rezago al hablar, otros que no pueden sociabilizar, otros que tienen un nivel de frustración alto, por eso tenemos que trabajar entre los padres, maestros, terapeutas. ¿Hay diferentes niveles? Está de leve a severo, en el espectro autista también está el trastorno Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, son tres diagnósticos que están incluidos dentro de la sombrilla del espectro autista. Los niños Asperger por ejemplo, tienden a ser mas independientes, tienen un nivel cognitivo avanzado, pero las relaciones sociales se deterioran bastante, por eso la intervención temprana es importante, es [la] clave para romper la burbuja en el que el niño está. ¿Hay cura? Esto es un desarrollo de personalidad a largo plazo, los niños se quedan con una sensibilidad mayor o unos rasgos que son de por vida, por eso dicen que no tiene cura, siempre hay una zona de confort que les dirige cómo van a ejecutar en la vida pero no es una limitación cuando se le enseña al adolescente a identificar anticipadamente lo que le cuesta, por ejemplo, la falta de flexibilidad, la impulsividad, todo eso camina con ellos en diferentes grados dependiendo de la edad, Los niños autistas se adaptan, pero cuando están entrando en una etapa de desarrollo nueva vemos como que se retrasan. Hay que ayudarlos y se verá progreso al final, son muy sensibles, la crítica los desarma. Boy Credit: Getty Images Para los interesados, ¿dónde se puede obtener la información? Digo que la mano derecha son los pediatras, los padres tienen que buscar ayuda con el pediatra, una figura central son los pediatras, los padres les tiene que preguntar al pediatra, y los padres tienen que buscar información, que no se dejen llevar por el miedo a un diagnóstico. Al contrario, el diagnostico abre puertas.

