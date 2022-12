¿Cómo prevenir la gripe durante el invierno? La doctora Nataly Cifuentes nos da sus consejos para estar a salvo de la gripe durante esta temporada de frío. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien el gran villano de las fiestas de Navidad suele ser el Grinch, para los expertos en salud existe un enemigo real al que debemos prestar mucha atención, ya que puede arruinar nuestra temporada de invierno: la gripe. Las bajas temperaturas que han tomado por sorpresa a Estados Unidos durante estas últimas semanas parecen haber adelantado la llegada de la llamada temporada de gripe y en 44 estados del país ya se han reportado los índices de personas con síntomas de influenza más altos de los últimos años, según un reciente informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). La información compartida por los CDC además añade que entre octubre y noviembre por lo menos 78,000 personas han sido hospitalizadas por gripe y más de 4,500 personas han muerto debido a razones asociadas con este tipo de infección respiratoria. "Son muchos factores que empiezan a jugar para enfermarse de influenza", explica la doctora colombiana Nataly Cifuentes en conversación con People en Español. "Primero, en esta temporada hay ciertos virus que comienzan a salir más, estamos más en contacto con ellos, sobreviven más tiempo y nos pueden afectar más. Lo segundo, estamos encerrados totalmente, compartiendo en espacios mucho más pequeños, no ventilados y es más fácil que se propaguen diferentes tipos de virus". Doctora Naty Cifuentes Doctora Naty Cifuentes | Credit: Cortesía de la Doctora Naty Cifuentes Desde luego, para los expertos en salud, la mejor defensa de nuestro cuerpo contra las infecciones como la gripe es tener un sistema inmune fuerte. Tema del que nos hemos visto en la necesidad de educarnos un poco más, especialmente durante los últimos tres años debido a la crisis mundial que desató la covid-19. "El sistema inmunológico está en toda parte, en cada célula de nuestro organismo … siempre vigilando para protegernos de diferentes enfermedades", comparte la reconocida doctora. "Aunque suene cliché, hacer ejercicio, comer bien, tener una alimentación más basada en plantas, comer carnes más blancas, comer más vegetales, comer más fibra … esto definitivamente ayuda a que nuestro sistema inmunológico esté fuerte". Además de aconsejar un estilo de vida más saludable, Cifuentes también enfatiza en que incluyamos en nuestra vida el consumo de vitamina C, D, hierro y zinc, ya que se convierten en elementos de gran importancia a la hora de ayudar a fortalecer las defensas de nuestro cuerpo contra los virus que provocan la influenza. Gripe Credit: Getty Images "La vitamina C es importante porque le ayuda al sistema inmunológico a detectar que hay un virus y a poder combatirlo … pero yo les daría un truquito especial, siempre tenemos que unirla con hierro, porque el hierro facilita la absorción, agarra esa vitamina C y ayuda a que realmente entre a donde tiene que entrar", explica la experta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con respecto a la vitamina D y el zinc, la doctora Nataly Cifuentes asegura que son sustancias químicas esenciales para el cuerpo humano, así que su consumo trae como beneficio, entre muchos otros, ayudar al organismo a prevenir y combatir los virus asociados con la gripe. Otras de las recomendaciones de gran importancia que hace la experta son: vacunarse contra la gripe; lavarse las manos regularmente; evitar tocarse ojos, nariz y boca; no estar en contacto con personas enfermas y quedarse en casa si no te sientes bien.

