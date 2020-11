Close

¿Cómo prepararte para el Día de Acción de Gracias si tienes diabetes? Dale una mirada a estas recomendaciones que te ayudarán a estar listo para la cena de Acción de Gracias si tienes diabetes. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acción de Gracias es uno de los días más esperados por las familias de Estados Unidos, ya que es la fecha que da inicio a las celebraciones de fin de año. Una ocasión muy especial que es sinónimo de agradecimiento y en la que la comida es uno de los principales protagonistas. Desde luego, para los millones de personas que sufren de diabetes en el país, estas festividades implican un mayor cuidado y atención, ya que fácilmente se puede caer en la tentación de romper nuestro plan de alimentación con todas las delicias que se preparan para veladas como las de Thanksgiving o Navidad. Aunque tener diabetes implica tener cuidados adicionales para mantener bajo control los niveles de azúcar en tu sangre, esto no significa que no puedas también disfrutar de los platillos que tradicionalmente acompañan estas celebraciones. Pon atención a estos útiles tips que te permitirán disfrutar de la comida sin arriesgar tu salud: Ten cuidado con los carbohidratos Image zoom Ten cuidado con los carbohidratos | Credit: Getty Images Uno de los mayores retos será no excederte en el consumo de carbohidratos. Recetas como los macarrones con queso, las tartas, las bebidas o el puré de papa tienen un alto contenido de carbohidratos. Los expertos recomiendan que tu plato no contenga más de un 25% de harinas y azúcares. Sigue tu plan de porciones y esto te ayudará a no sobrepasarte en carbohidratos. Planea con anticipación Image zoom Planea con anticipación | Credit: Getty Images Si eres el anfitrión de la velada, esto te ayudará a incluir dentro de tu menú opciones que te ayuden a mantener los niveles de azúcar en tu sangre estables. Si por lo contrario, estarás en la casa de un ser querido, puedes contactarlo para preguntarle sobre las opciones que tendrá en el menú, esto te permitirá planear con antelación lo que puedes o no puedes comer. Opciones más saludables Image zoom Opciones más saludables | Credit: Getty Images Busca opciones de las recetas tradicionales del Día de Acción de Gracias que utilicen ingredientes más saludables, con menos azúcar y grasas. Pequeños cambios en los ingredientes pueden transformar el menú de este día en una cena apta para diabetes. Los vegetales son tus mejores aliados Image zoom Los vegetales son tus mejores aliados | Credit: Getty Images Un plato con una buena ración de vegetales te ayudará a saciar el deseo de comer, el cual nunca será un buen consejero. Moderación Image zoom Los vegetales son tus mejores aliados | Credit: Getty Images Por supuesto, puedes probar de todo un poco, pero recuerda hacerlo con moderación. Debes estar atento a las porciones y como lo aconsejan los expertos incluye un 50% de vegetales, un 25% de proteína y 25% de carbohidratos. Chequea tu nivel de azúcar Image zoom Chequea tu nivel de azúcar | Credit: DiabetesGetty Images Luego de la cena, es muy importante que estés al tanto de tus niveles de azúcar. No olvides llevar tu medicina e insulina en caso de que estés disfrutando de la cena de Acción de Gracias fuera de casa. ¿Postre? Image zoom ¿Postre? Darse una pequeña indulgencia durante la velada no es imposible, pero recuerda que los postres tienen un alto contenido de carbohidratos, así que si deseas deborar un trozo de tarta de calabaza o de manzana, planea tu día y el conteo de carbohidratos para que lo puedas hacer. Desde luego, pon atención a la porción y no te excedas.

