Lo que debes a la hora de preparar a los niños para la vacunación del COVID-19 Compartimos valiosos tips para preparar a tus hijos si está a punto de ser vacunado contra el COVID-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los Estados Unidos viven aproximadamente 28 millones de niños entre las edades de 5 a 11 años. Y desde el pasado mes de octubre la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 para niños que ya tienen los cinco años cumplidos. Desde entonces, miles de niños en el país han recibido las dos dósis pediátricas de la vacuna creada por Pfizer-BioNTech —la única autorizada para su uso en dicho segmento de la población— para la prevención del COVID-19 para incluir a niños de 5 a 11 años de edad. "En general, los niños más jóvenes no se enferman tanto como los adultos", admite el doctor Thomas Murray, MD, PhD, especialista en enfermedades infecciosas de la escuela de medicina de la prestigiada universidad de Yale. "Sin embargo, a lo largo de la pandemia hemos visto a un buen número de niños en la Unidad de Cuidados Intensivos por complicaciones relacionadas con el COVID-19. Si podemos evitarlas eso sería una gran victoria". vacunas niños covid-19 Credit: JEFF KOWALSKY/AFP via Getty Images Si tu hijo está por recibir la vacuna del COVID-19 aquí te ofrecemos información y tips valiosos para poder dar este gran paso de manera confiable y segura: Efectos secundarios: Es importante saber que la vacunación puede causar efectos secundarios tras su aplicación. Estos incluyen fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, fiebre y dolor de articulaciones. De acuerdo con la farmacéutica Pfizer dichos efectos secundarios son generalmente menos frecuentes y más ligeros en los niños de 5 a 11 años que entre los adolescentes. La lista completa de ingredientes de la vacuna se encuentra en este enlace: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html#ingredients

Alergias : Los casos de alergias a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 son raras. La vacuna no contiene huevo, ni conservadores ni látex. Si tienes dudas sobre las alergias y tus hijos, consulta al pediatra antes de que se les aplique la vacuna. La lista completa de alergias , de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se encuentra en este enlace: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html

La vacuna de COVID-19 y las otras vacunas de tus hijos: De acuerdo con los CDC la vacuna de COVID-19 puede ser administrada al mismo tiempo que otras vacunas, incluyendo la de la gripe o influenza (flu, en inglés). Cada unas de las inyecciones es administrada en diferentes partes del cuerpo del niño.

Qué hacer si tienes más dudas en particular sobre tus hijos: "Encuentra a un proveedor de salud confiable", asegura el doctor Murray. "Existe mucha desinformación allá afuera y no quieres que eso evite que una persona reciba la vacuna". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si necesitas información actualizada sobre el COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

